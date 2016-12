Štajerski policisti so po izjemno hudi poškodbi 14-letnega Martina, ki je prejšnji teden pretresla Slovenijo, izsledili 20-letnika iz Šentjurja, ki naj bi Martinu prodal usodno petardo. Vse pa kaže, da je 20-letnik prepovedano petardo, ki je Martinu odtrgala obe roki in mu hudo poškodovala tudi vid in sluh, kupil od 30-letnika iz okolice Domžal, pri katerem so policisti našli 600 kilogramov prepovedane pirotehnike.

»Preverjamo okoliščine, ki kažejo na to, da je 20-letnik večjo količino pirotehničnih izdelkov zaradi nadaljnje preprodaje kupil na ljubljanskem območju,« je potrdila Milena Trbulin s celjske policijske uprave. Po naših neuradnih informacijah se policijsko poročilo nanaša prav na domžalskega preprodajalca, o katerem smo že obširneje poročali, saj Domžalčan po naših neuradnih informacijah več kot pol tone prepovedanih petard ni skladiščil doma, temveč naj bi jih hranil v skladišču v okolici ljubljanskih Črnuč. Za 30-letnika smo neuradno izvedeli, da naj bi letos najverjetneje uspešno preprodal že za celo tono prepovedanih petard, vendar je vprašanje, ali mu bo to mogoče dokazati.