Rusija in Turčija bi tako razširili dogovor o prekinitvi ognja, ki so ga pred tedni dosegli za Alep, s pomočjo katerega so iz vzhodnega dela mesta uspeli evakuirati civiliste in upornike. Prekinitev ognja sicer ne bi veljala za teroristične skupine.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je za medije dejal, da pri mirovnih pogovorih, za katere si prizadevajo Rusija, Turčija in Iran, ne more sodelovati sirski predsednik Bašar al Asad, saj ga opozicijske sile ne bodo sprejele. Mirovni pogovori naj bi potekali v Kazahstanu. Rusija in Iran sta ključna podpornika Asadovega režima, vse upornike (ki jih Turčija podpira in označuje za »opozicijo«) pa označujeta za teroriste. Popoln nadzor Asadove vojske nad vzhodnim Alepom je bil pred tedni možen ravno zaradi pomoči ruske vojske. Ta je v konflikt vstopila septembra lani in ravnotežje moči prevesila v korist Asada.

Turška vojska je danes sporočila, da je v sklopu operacije na severu države »nevtralizirala« 44 pripadnikov skrajne Islamske države (IS), več kot sto pa jih ranila. Turška vojska je že avgusta sprožila vojaško operacijo Ščit Evfrata, s katero skuša IS pregnati z območja ob turški meji. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v letalskih napadih še neidentificiranega letala na vzhodu Sirije danes ubitih najmanj 22 civilistov, med njimi deset otrok.