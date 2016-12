Srbski poslovnež in bogataš Dragan Šolak je pred tremi leti od potapljajočega se turističnega velikana, kranjske Save, kupil blejsko igrišče za golf, ki bo prihodnje leto staro 80 let. Takrat je za ta steber blejskega turizma odštel 11 milijonov evrov in obljubil odprta vrata domačim golfistom in treninge mladih igralcev. Od prvega januarja dalje pa bo treba za enkratno igranje na osrednjem igrišču z 18 luknjami plačati 150 evrov, naravnost astronomska pa je cena letnega igranja, pri čemer vam plačilo 3300 evrov igralnine jamči zgolj 30 igralnih dni. S tem igrišče za golf na Bledu postaja najdražje igrišče daleč naokoli.

»Domači« Golf klub Bled ima okoli 450 članov, ki so do zdaj veliko igrali na igrišču, kjer pa seveda nimajo nobene besede pri upravljanju. Nezadovoljstvo med člani je veliko, saj so nekateri tudi pol stoletja igrali golf doma, zdaj pa bo to za veliko večino članov kluba nedosegljivo. Dragan Šolak je ob nakupu igrišča napovedal tudi ustanovitev Eligo golf kluba, ki naj bi odprl vrata vsem, a ta v resnici ne deluje. Eligo je ugledna golf skupina, ki združuje okoli 40 igrišč za golf po vsem svetu. Kupec blejskega golfa pa je bilo Šolakovo podjetje Gerrard Enterprises, ki je skupino Eligo ustanovilo.

Direktor igrišča Aljoša Berc je kljub morebitnemu poslavljanju slovenskih igralcev golfa od Bleda prepričan, da ljubitelji tega športa razumejo, da ima kakovost pač svojo ceno – v prenovo so vložili šest milijonov evrov. Člani naj bi sicer imeli ugodnosti, a Berc dodaja, da za zdaj članstva ni, saj bodo sicer že leta 2013 napovedani klub šele ustanovili. Pri klubih in članih, ki so doslej igrali na tem igrišču, pa po Berčevi oceni ni iskrene pripadnosti, temveč zgolj lokalna. Dodaja, da če živiš v bližini igrišča, še ne pomeni, da boš tudi igral pod pogoji, ki si jih želiš. Poudarja pa, da so nižje cene na Jezerskem igrišču z devetimi luknjami, ki naj bi bilo »dostopno za širše množice«. Po njegovem mnenju se z naložbami in ceno na Bledu približujejo vrhunskim igriščem za golf v Evropi in zahtevnejšim turistom.

Čeprav ni mogoče primerjati igrišč med seboj zgolj po cenah, pa vseeno ni odveč pogled na cenik drugih igrišč za golf v Sloveniji. V Mokricah je za letno igranje treba odšteti 810 evrov, Volčji potok stane 1150 evrov, smledniško igrišče 1500 evrov na leto, blejsko pa je do zdaj stalo 1200 evrov. Eden od slovenskih rekreativnih igralcev, ki je prepotoval lep del Evrope in sveta s palico za golf, pa je nad ceno glede na storitev na Bledu naravnost zgrožen. Po njegovem je to pretiravanje brez realne osnove.