Po 21 letih stara palača evropskega sveta Justus Lipsius z novim letom ne bo več gostila najpomembnejših srečanj evropskih voditeljev: zasedanja evropskega sveta se poslej selijo v sosednjo novo stekleno palačo Europa. Ta bo z novim letom sedež evropskega sveta, kjer bo 28 evropskih voditeljev razpravljalo o usodi Evrope, v njej pa bodo potekala tudi ministrska srečanja sveta EU.

Zgradba Europa, navzven preprosto kockasto zasnovana zgradba z dobrimi 70.000 kvadratnimi metri uporabnih površin, premore zgolj tretjino površine palače Justus Lipsius. Odločitev za gradnjo so v EU sprejeli leta 2004, zgradba pa je bila zaradi številnih težav dokončana šele letos. Gradnjo so upočasnjevali tako pritožbe neizbranega gradbenega podjetja kot zahtevki za uporabo lahkih gradbenih materialov, saj so zgradbo postavili nad progo podzemne železnice.

Nov sedež evropskega sveta je postal nujen zaradi vse večje gostote sestankov tako na ministrski kot voditeljski ravni ter vse večjega števila članov nacionalnih delegacij. Različnih voditeljskih in ministrskih zasedanj je zaradi povečanega števila članic in številnih kriz sedaj že okoli 6000 na leto. Lani denimo je Evropska unija dosegla rekord rednih in izrednih zasedanj evropskih voditeljev – bilo jih je kar dvanajst, pa čeprav jih je uradno predvidenih precej manj.

Svetilka ali »vesoljsko jajce« Zaradi visoke cene nove palače (240 milijonov evrov) je bila EU že deležna številnih kritik, a na koncu je zgradba Europa – tako kot številni drugi gradbeni projekti – stala kar tretjino več: 321 milijonov evrov. Osrednji biser zgradbe predstavlja v obliki svetilke zasnovano 13-nadstropno konferenčno osrčje Europe, ki spominja na jajce, zato se je zgradbe med diplomati in novinarji že prijelo ime »vesoljsko jajce«. To pride še posebno do izraza zvečer, ko se njegova podoba zaradi prižganih luči vidi tudi skozi poltransparentna okna zunanje fasade. Kot razlaga arhitekt Philippe Samyn, se je za obliko svetilke odločil iz dveh razlogov. V vsakem nadstropju zasnovani prostori so namreč imeli različne zahtevke velikosti, ozka podstat tega konferenčnega dela pa je bila nujna tudi zato, ker zaradi bližnjega predora podzemne železnice ni bilo mogoče oblikovati širših strukturnih temeljev.