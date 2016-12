Na slovenskem trgu prodaje avtomobilov lahko že v kratkem pričakujemo korenite spremembe. Pred dnevi je namreč Avtotehna prodala hčerinsko družbo Avtotehna Vis, enega največjih trgovcev z avtomobili na slovenskem trgu, nemški družbi Avag Holding. Natančneje, Avtotehno Vis je prevzela dunajska družba AV International, ki je, po pojasnilih glavnega izvršnega direktorja Avtotehne Milana Perovića, del skupine Avag.

Nemci si bodo vložek razmeroma hitro povrnili

Koliko je Avag, ki je s svojimi prodajnimi centri med drugim prisoten na hrvaškem in srbskem trgu, odštel za Avtotehno Vis, Perović ni želel razkriti, ker je to poslovna skrivnost. Po naših informacijah pa je prodajna cena znašala 4,35 milijona evrov. Če izhajamo iz lanskoletnih poslovnih rezultatov, si bo Avag, ki je lani s prodajo vozil dosegel okoli 1,6 milijarde evrov prihodkov, vložek v Avtotehno Vis razmeroma hitro povrnil.

Avtotehna Vis je lani dosegla skoraj 52 milijonov evrov prihodkov, pri čemer je bruto marža znašala več kot 20 odstotkov. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev družbi ostane za naložbe, dividende in plačilo dolgov ter obresti, je znašal 1,87 milijona evrov, čistega dobička pa je bilo 641.000 evrov. Konec lanskega leta je imela Avtotehna 3,2 milijona evrov kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ter 5,6 milijona evrov poslovnih obveznosti. Medtem ko je vrednost zalog znašala 6,3 milijona evrov, je imela družba knjiženih tri milijone evrov terjatev, za 3,2 milijona evrov pa še zemljišč, zgradb in opreme.

Avtotehna Vis zaposluje okoli 150 delavcev, na slovenskem trgu je največji prodajalec avtomobilov znamke Opel, zadnjih nekaj let pa prodaja tudi vozila znamke Peugeot in Citroën. Prodaja nova in rabljena vozila, v svoji ponudbi pa ima vse potrebno, od nakupa do vzdrževanja vozil.

Avtotehna v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je sicer letos prodala še dva poslovna kompleksa na Litijski cesti v Ljubljani in dva dela poslovnega kompleksa ob Celovški cesti. Od večjega premoženja, ki je še ostalo v lasti nekoč enega največjih slovenskih holdingov, je družba Birotehna. Ta se ukvarja s prodajo in servisiranjem računalniške opreme, lani pa je dosegla 3,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in dobrih 3000 evrov čistega dobička. Po pojasnilih Perovića, v preteklosti člana uprave Slovenskih železnic, bo prodajni postopek Birotehne predvidoma končan januarja 2017, kdo se zanima za nakup, pa ni želel razkriti. Kot je še povedal, je Avtotehni za prodajo ostalo še nekaj sklopov pisarniških prostorov in manjših nepremičnin ter manjše naložbe v delnice in deleže.