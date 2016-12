Japonski premier Šinzo Abe je dvodnevni obisk na Havajih, kjer ameriški predsednik Barack Obama preživlja božično-novoletne praznike, začel z obiskom spominskih obeležij in polaganjem vencev. Najprej se je na nacionalnem tihomorskem spominskem pokopališču v ugaslem vulkanskem kraterju nad Honolulujem poklonim vsem padlim ameriškim vojakom. Nato se je ustavil še na pokopališču Makiki, posvečenem umrlim japonskim priseljencem, ki so na otok začeli prihajati v 18. stoletju, ter pri obeležju v spomin na člane posadke in študente, tragično preminule v trčenju japonske učne ribiške ladje z ameriško podmornico v bližini havajskega otoka Oahu februarja 2001.

Glavni dogodek pa je bil v torek popoldne, ko je Abe skupaj z Obamo obiskal spominsko obeležje nad ostanki bojne ladje Arizona, ki je potonila v nenapovedanem japonskem letalskem napadu na ameriško ladijsko in letalsko bazo na Havajih 7. decembra 1941. V njem so bili ubiti 2403 ameriški vojaki, potopljenih 19 ladij in uničenih ali poškodovanih 328 ameriških letal. Na vodi zasidrano konstrukcijo spominskega obeležja z muzejem in svetiščem z vpisanimi imeni umrlih v napadu, ki zaradi pomanjkanja prostora dnevno lahko sprejme le 4500 običajno zelo zgodaj v vrsto postavljenih obiskovalcev, so uredili leta 1962.