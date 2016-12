Daljinsko vodeno podvodno plovilo je na globini sedemnajst metrov in 1600 metrov od obale Črnega morja našlo črno skrinjico ruskega vojaškega letala, ki je v nedeljo po vzletu iz ruskega Sočija strmoglavilo na poti v Sirijo. Črno skrinjico so prepeljali v laboratorij ruskega obrambnega ministrstva, kjer bodo skušali iz zapisov o poletu razbrati, zakaj je moralo umreti vseh 92 potnikov in članov posadke na krovu tupoljeva 154. Skrinjico najprej očistijo v destilirani vodi, nato pa pregledajo in analizirajo podatke. To lahko storijo relativno hitro, če skrinjica ni poškodovana, a celotna rekonstrukcija dogodkov v pilotski kabini in analiza tehničnih podatkov včasih vzame tudi več tednov časa.

Črne skrinjice oddajajo signal, ki ga v primeru padca v morje zazna sonar, in preiskovalci naj bi tako že določili lokacijo še druge črne skrinjice 33 let starega letala, ki je v smrt med drugim odpeljalo 64 članov ruskega vojaškega ansambla Aleksandrov. Po neuradnih poročilih je letalo hitro po vzletu pri hitrosti 500 kilometrov na uro in z visoko dvignjenim nosom iz neznanega razloga naglo zavilo v desno. Kot enega od novih mogočih razlogov za nesrečo se omenja prekoračenje zgornje meje nosilnosti. Oblasti sicer še naprej pravijo, da razlog skoraj zagotovo ni terorizem.

Iz morja so potegnili veliko kosov letala, dvanajst trupel in številne dele teles potnikov, ki so bili namenjeni v rusko letalsko oporišče pri sirski Latakiji, da bi pred novim letom nastopali pred ruskimi vojaki. Med potniki je bila tudi ena najbolj znanih ruskih humanitarnih delavk Elizaveta Glinka, znana kot dr. Liza, ustanoviteljica in voditeljica organizacije Pravična pomoč. V Latakijo je nosila pomoč bolnišnicam. Zelo je bila dejavna tudi med vojno v vzhodni Ukrajini, ko je pomagala bolnim in ranjenim otrokom v Donbasu, da so prišli v ruske bolnišnice, zaradi česar so jo v Ukrajini obtožili, da sodeluje pri ugrabljanju. 9. decembra letos je ruski predsednik Vladimir Putin prvikrat podelil novo državno odlikovanje – za dobrodelno dejavnost in za delo na področju človekovih pravic. Podelil je dve, eno je dobila Glinkova. ba