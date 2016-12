Letos se osredotočajo na pobude od spodaj navzgor, raziskovalci Nina Goršič, Matej Nikšič in Biba Tominc pa so se posvetili predvsem velikim povojnim soseskam, ki glasno kličejo po prenovi. V sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter lokalno pobudo Skupaj na ploščad! jim jih je uspelo med drugim tudi dobro ujeti na fotografijah – vendar na sprožilce niso pritiskali strokovnjaki, temveč tisti, ki v soseskah živijo. Neposredni lokalni pogled je bil bistvo javnega natečaja Fotozgodba naše soseske, na katerega so se prebivalci odzvali nad pričakovanji raziskovalne ekipe.

Matej Nikšič: Prebivalcem je mar za njihovo okolje, je pa vprašanje, kako do njih pristopimo. Urbanisti sicer v uradnih postopkih vedno zbiramo pobude in damo načrte v javno razpravo, ampak to je zelo formaliziran pristop. Velika razlika je med tem, ali ljudi za njihovo mnenje vprašaš že na začetku, in tem, da lahko načrt v teoriji spreminjajo, v praksi pa se ne zgodi veliko. Morali bi ustvariti pravo partnerstvo med odgovornimi za urejanje prostora in tistimi, ki ga uporabljajo. Ker imajo mesta vedno bolj omejene vire, je iskanje novih pristopov svetovni trend – mesta si prizadevajo pridobiti lokalne prebivalce, ki imajo veliko znanja in so pripravljeni prispevati k izboljševanju svojega okolja.

Biba Tominc: Navadno vsi fotografiramo drugod, mi pa smo ljudi spodbudili, da so vzeli fotoaparate v roke tam, kjer so doma. Fotozgodba je pokazala, da lahko prebivalci dejavno prispevajo svoje interpretacije stanja v soseskah. Hkrati nam je dala za načrtovalce pomembne podatke, kako uporabljajo soseske, kaj v njih opazijo in kaj so zanje posebne vrednote.

Matej Nikšič: Takrat so predvsem bolj celovito pristopali k urejanju stanovanjskih delov mest. Urejali so večja območja naenkrat in so lahko razmišljali tudi o tem, koliko šol in vrtcev je potrebnih, kako bo sosesko napajal javni promet, kje bo trgovina, kako se bodo ljudje gibali po soseski in podobno. Danes je mesto bolj ali manj že zgrajeno, dodajamo tako imenovane dopolnilne gradnje, opremljenost s programi pa je večinoma prepuščena trgu. V tem procesu soseske izgubljajo nekatere funkcije, zato so manj privlačne.

Nina Goršič: Danes so pričakovanja ljudi veliko večja, prav tako potrebe, te soseske pa so se skozi desetletja postarale. Čeprav so bile zelo dober model, večinoma ni prišlo do njihove nadgradnje. Zato so mogoče v nekaterih pogledih ostale zadaj, zdaj pa iščemo načine, kako bi to nekdanjo kakovost ohranjali naprej.

Matej Nikšič: Ne, ni, saj so lokalni prebivalci za nekatera področja največji strokovnjaki. Celoten projekt Humana mesta temelji na tem, da je treba sodelovati z ljudmi, ker so oni tisti, ki dobro poznajo svoje okolje. V zahodni Evropi so o tem začeli razmišljati že prej, zadnjih deset let pa se k temu usmerjamo tudi pri nas. Je pa res, da se pobude zaženejo, dosežejo kratkoročni učinek, zelo redkim pa uspe dolgoročno uresničevati cilje. In nas urbaniste zanima prav to, kako pobude prepoznati, jih razumeti in kako jih podpreti, da dolgoročno uspevajo.

Matej Nikšič: Vsak sistem je specifičen in poznavanje njegovih posebnosti je bistvenega pomena. Delali smo študijo za Slovenijo in Nizozemsko. Pri nas se je izkazalo, da pri izvajanju aktivnosti v lokalnem okolju pobude pogosto naletijo na birokratske ovire, predvsem pa je težava, kako spodbuditi ljudi, da prispevajo dolgoročno. Dogaja se na primer, da aktivno vlogo prevzamejo mladi, potem pa postanejo starši in nimajo več časa za tak prispevek, ki ni niti minimalno finančno podprt.

Biba Tominc: Vseh enajst partnerjev v projektu se bo lotilo teh vprašanj. Skupaj pripravljamo knjigo, v kateri bo predstavljenih 153 pobud, ki bodo služile kot primeri dobre prakse in navdih. Z raziskovalnega vidika pa bodo pokazale, kdo so ljudje, ki začenjajo pobude, kako se organizirajo, kakšne mehanizme uporabljajo, na kakšne ovire naletijo, in kako so pobude vpete v sistem urejanja prostora.

Nina Goršič: V Ljubljani se veliko dela za prenovo središča mesta, a tudi stanovanjske soseske v predmestjih so potrebne prenove. Streha garaže pod Bratovševo ploščadjo statično ni več varna in treba jo bo prenoviti, vendar je razkol povzročilo vprašanje, ali bo zgornji, javno dostopni del s prenovo strehe doživel samo tehnično prenovo ali pa bo streha garaže postala kakovosten javni prostor za druženje. Zaradi tega smo se odločili, da se pridružimo tej pobudi in da skupaj pokažemo, kakšne rabe ploščadi so mogoče. Nismo pa vedeli, da je problem prenove ploščadi tako zapleten. Mislili smo, da bomo lahko konkretno pomagali, potem pa se je izkazalo, da je neurejeno lastništvo in mešanje javnih površin z zasebnimi garažami tako kompleksno, da je v naši moči samo nagovarjanje različnih skupin.

Biba Tominc: Med drugim smo se odločili tudi za delo z otroki, zato da prek njih k aktivnejši vlogi nagovorimo družine, ki bi streho garaž lahko uporabljale kot svojo zunanjo dnevno sobo. V sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje smo naredili več delavnic za petošolce iz Osnovne šole Danile Kumar. Tudi z njimi smo se odpravili po soseski s fotoaparatom in navdušeno so jo opazovali skozi objektiv.

Nina Goršič: Načrtovalci so v izvirnih načrtih na tej ploščadi predvideli nekakšne paviljone, ki pa žal niso bili postavljeni. Če bi vanje umestili različne oskrbne dejavnosti, sem prepričana, da bi ploščad živela. Poleti je sicer vroča in pozimi vetrovna, vendar bi jo ljudje uporabljali, če bi bila programsko osmišljena. V predlogih so ljudje večkrat izpostavili tržnico in vodni motiv na ploščadi.

Matej Nikšič: Da bi še kaj prispevali k razmišljanju o nadgradnji prvotne ureditve ploščadi, bomo v maju 2017 organizirali delavnico na ploščadi. Študente fakultete za arhitekturo bomo z natečajem pozvali k razmisleku, kako bi preuredili ploščad. Njihov izziv bo predlagati in uresničiti intervencijo na ploščadi skupaj z lokalno skupnostjo in prostovoljci. S tem bi radi študente že zdaj spodbudili, da bi kot urejevalci mestnih okolij že pri načrtovanju sodelovali z uporabniki prostorov.