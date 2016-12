»Z veseljem podarim kakšno pločevinko hrane, moko ali čokolado. Nikoli ne veš, kdaj boš ti potreboval pomoč,« nam je dejala ena izmed darovalk v trboveljskem hipermarketu Mercator.

Skoraj vsak, ki je nakupoval v trboveljski trgovini, je ljudem, ki živijo v pomanjkanju, podaril malenkost, ki jim bo polepšala praznike in prihodnje leto, nam je povedala sekretarka trboveljskega Rdečega križa Helena Kastelic. »Res sem presrečna, da med nami živi toliko dobrih in toplih ljudi, ki so pripravljeni pomagati in polepšati vsakdanjik.« Trboveljčani so za ljudi v stiski darovali hrano in higienske potrebščine. V šestih urah se je nabralo sedem polnih vozičkov.

»Zbrali smo 254 kilogramov hrane. Gre za osnovna živila, konzervirano hrano, čokolino, otroške sadne kašice, namaze, pa tudi priboljške in sladkarije. Nabralo se je tudi 17 kilogramov higienskih potrebščin v obliki praška za perilo, detergenta za pomivanje posode, mila, zobne kreme… Trboveljčani so spet pokazali čut do soljudi, darovali so z veseljem in z velikim pozitivnim nabojem,« so nam povedali pri Rdečem križu.