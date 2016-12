Sprintersko veleslalomsko preizkušnjo svetovnega pokala v alpskem smučanju na Semmeringu je dobila Mikaela Shiffrin in dosegla drugo veleslalomsko zmago v karieri, skupno že 24. Američanka je bila tudi prvič najboljša na avstrijskih tleh, ko je lani dobila ledeniški uvod v Söldnu. Francozinja Tessa Worley se je morala po dveh zaporednih zmagah zadovoljiti z drugim mestom in ubranitvijo rdeče majice vodilne veleslalomistke, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa se je presenetljivo uvrstila 33-letna Manuela Mölgg. Italijanka se je enajstič uvrstila med najboljšo trojico, zmage v svetovnem pokalu pa še ni dosegla.

Na ledeni progi, ki je imela dve zelo različni postavitvi, prvo zelo zelo hitro in drugo zaprto, se je solidno znašla Ana Drev. Najboljša slovenska veleslalomistka je s šestim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev sezone, potem ko sta se pred njo uvrstili še Lara Gut (na četrto mesto je napredovala s 17. po prvi vožnji) in Marta Bassino. Drevova je na prvi progi dosegla sedmi čas, na drugi pa enajstega, kar je v boju stotink zadostovalo za šesto mesto, ki ga ima tudi v skupni uvrstitvi v edini disciplini, v kateri nastopa v svetovnem pokalu. Ilka Štuhec je na svojem prvem veleslalomu sezone dokazala, da je v izvrstni formi. Brez težav je prehitela veleslalomski specialistki v slovenski reprezentanci Tino Robnik in Katarino Lavtar ter se z napadalno vožnjo s številnimi napakami drugič v karieri uvrstila med dobitnice veleslalomskih točk. Štiri točke svetovnega pokala je osvojila tudi Tina Robnik, medtem ko je Lavtarjeva za eno mesto zgrešila uvrstitev na drugo progo ter še večji ekipni uspeh slovenskih veleslalomistk.

Še bolj kot na veleslalomski nastop Ilke Štuhec je bila alpskosmučarska javnost osredotočena na vrnitev Anne Veith na tekme svetovnega pokala. Dvakratna zmagovalka skupnega seštevka se po 646 dneh ni znašla na tekmovalnih smučeh, saj se ni uvrstila na drugo progo. Na splošno je avstrijska reprezentanca pred domačimi navijači razočarala, saj je bila najboljša, Stephanie Brunner, na 15. mestu.

»Veselim se tako svoje zmage kot tretjega mesta Manuele Mölgg. Za božič me je povabila k sebi domov in mi pripravila vzdušje, ki ga ne bom nikoli pozabila. Tudi trenirali sva dobro in se očitno odlično pripravili,« je žarela od veselja Mikaela Shiffrin, ki je izkoristila odlične vadbene razmere na dolomitskem smučišču Plan de Corones, enem najbolj priljubljenih smučišč med slovenskimi rekreativnimi smučarji. »Trenirali sva vse praznike, le za božič sva imeli prost dan. Izkušnje so me naučile, da se ob prostem dnevu nikoli ne smem preveč sprostiti, saj lahko zelo hitro zbolim. To se mi je v preteklosti zgodilo že večkrat, tokrat pa se počutim odlično. Veselim se današnje in jutrišnje preizkušnje,« sporoča 22-letna Američanka, ki je povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Danes bo na Semmeringu nova veleslalomska preizkušnja, na kateri bodo skušale Italijanke doseči boljši izkupiček, kot sta včerajšnje tretje in peto mesto. Včeraj sta bili na prvi progi izredno hitri Soffia Goggia in Federica Brignone, a sta obe izpadli.

Alpsko smučanje v številkah Ženski veleslalom na Semmeringu: 1. Shiffrin (ZDA) 2:01,81, 2. Worley (Fra) + 0,78, 3. Mölgg (Ita) + 1,09, 4. Gut (Švi) + 1,24, 5. Bassino (Ita) + 1,56, 6. Drev (Slo) + 1,60, 7. Rebensburg (Nem) + 1,61, 8. Vlhova (Slk) + 1,65, 9. Mowinckel + 1,68, 10. Löseth (obe Nor) + 1,71, 26. Štuhec + 2,82, 27. Robnik + 3,25, 31. Lavtar (vse Slo), svetovni pokal – veleslalom (po 4 tekmah): 1. Worley 320, 2. Shiffrin 265, 3. Gut 210, 4. Bassino 200, 5. Goggia (Ita) 185, 6. Drev 135, 30. Robnik 22, 40. Štuhec 5, 45. Lavtar 2, skupno: 1. Shiffrin 598, 2. Gut 543, 3. Štuhec 486, 4. Goggia 467, 5. Worley 383, 19. Drev 135, 58. Ferk 41, 61. Bucik 36, 71. Robnik 22, 98. Lavtar 2. Moški superveleslalom v Santa Caterini: 1. Jansrud (Nor) 1:30,88, 2. Reichelt (Avs) + 0,60, 3. Paris (Ita) + 0,65, 4. Kilde (Nor) + 0,99, 5. Ferstl (Nem) in Franz (Avs) po + 1,24, 7. Caviziel (Švi) + 1,41, 8. Biesemeyer (Avs) + 1,43, 9. Sejerster (Nor) + 1,44, 10. Kriechmeyer (Avs) + 1,45, 13. Kline + 1,55, 37. Kosi + 2,18, 41. Čater + 2,95, 44. Hrobat (vsi Slo) + 3,20, svetovni pokal – superveleslalom (po 3 tekmah): 1. Jansrud 300, 2. Paris 152, 3. Kilde 139, 4. Reichelt 123, 5. Franz 107, 9. Kline 81, 35. Čater 10, skupno: 1. Hirscher (Avs) 633, 2. Jansrud 482, 3. Kristoffersen (Nor) 382, 4. Pinturault 365, 5. Faivre (oba Fra) 270, 21. Kline 131, 24. Kranjec 123, 102. Čater 10.