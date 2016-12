Tretji superveleslalom sezone, tretjič isti zmagovalec. To je Norvežan Kjetil Jansrud, ki mu je včeraj v Santa Caterini uspel podvig, kakršen je doslej uspel le Avstrijcu Hermannu Maierju. Jansrud je dosegel svojo 18. zmago svetovnega pokala, četrto v tej sezoni, s katero se je utrdil na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Viking še vedno krepko zaostaja za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, ki se mu je včerajšnji nastop povsem ponesrečil. Na zmagovalne stopničke sta se uvrstila še Avstrijec Hannes Reichelt in Italijan Dominik Paris.

Boštjan Kline je za vnovično uvrstitvijo med najboljšo deseterico zaostal za desetinko, potem ko je zasedel 13. mesto. Mariborčan utrjuje svoje mesto med najboljšimi superveleslalomisti, med katerimi se vsaj na začetku sezone zdi, da so vsi premagljivi, z izjemo sijajnega Jansruda. Drugi slovenski superveleslalomisti za Klinetom precej zaostajajo. Žalostno je, da ne izkoriščajo priložnosti, ki se jim ponujajo. Na včerajšnji tekmi so imele odlične razmere za vrhunsko uvrstitev tudi višje startne številke, česar slovenski alpski smučarji niso izkoristili. Med najboljšo deseterico so se uvrstili kar trije smučarji, ki so imeli startno številko, višjo od 30. To so bili Švicar Mauro Caviziel (številka 32) na sedmem mestu, Američan Thomas Biesemeyer (45) na osmem in Norvežan Adrien Smiseth Sejersted (39) na devetem. Najbolj je znova razočaral Klemen Kosi, ki je vnovič ostal brez točk svetovnega pokala, ki jih v tej sezoni še ni osvojil.

»V zgornjem delu proge je pihal močan veter, a težko rečem, ali je to kaj vplivalo na rezultate. Nastop mi je solidno uspel, z rezultatom pa nisem najbolj zadovoljen, saj sem pričakoval več. Po eni strani moram biti zadovoljen, po drugi strani lačen uspehov. Naredil bom vse, da bom boljši na današnjem smuku,« je z razočaranim glasom svoj včerajšnji nastop ocenil Boštjan Kline.

»Boštjan je na superveleslalomu konstanten in dokazuje, da sodi med najboljše alpske smučarje v tej disciplini. Oba sva imela višja pričakovanja. Napaka v spodnjem delu proge ga je stala višjo uvrstitev. Pristop je bil pravi, toda Kline ima v nogah boljši rezultat,« pravi Peter Pen, glavni trener hitrih disciplin. Dodaja: »Res je sicer, da je veter prvih 14 vrat krojil tekmo, a to ne vpliva na slab nastop drugih treh slovenskih smučarjev. Klemen Kosi spet ni smučal dobro. Martin Čater je imel odlične razmere, a je v zadnjih dveh zavojih zapravil vse, kar si je priboril v zgornjem delu proge. Upam, da nam veter na današnjem smuku ne bo vzel zgornjega dela proge. Kakor koli že bo, bo za vse enako in mi se bomo potrudili za dober rezultat.«