Tožilka Helena Zobec Dolanc je na nadaljevanju sojenja bratoma Sandiju in Edvardu Grubeliću - Ediju v obtožnico vnesla več manjših popravkov, ki pa ostajajo le »kozmetične« narave. Tožilstvo sinovoma zloglasnega goljufa z avtomobilskimi lizingi iz 90. let prejšnjega stoletja Sandija Grubeliča še vedno očita goljufijo, ki je prav tako povezana z lizingom. Tožilka je prepričana, da sta brata za okoli 338.000 evrov oškodovala Hypo Leasing.

Osem let stara zgodba se vrti okoli lizinške pogodbe za menda 600.000 evrov vredno jahto sunseeker predator 63, ki naj bi bila še danes privezana v Splitu, ne uporablja pa je nihče. Brata sta s Hypo Leasingom dlje časa sodelovala – po besedah obrambe naj bi s Hypom uspešno izpeljala za okoli dva milijona evrov poslov –, leta 2008 pa naj bi po prepričanju tožilstva z lažnim prikazovanjem svoje plačilne (ne)sposobnosti poskrbela, da je Hypo Leasing na koncu ostal brez (uporabe) jahte in brez več kot 300 tisočakov, ki jih je nakazal bratoma. Ta dva sta namreč poplačala le nekaj tisoč evrov prvega obroka, zato ju je nekdanje vodstvo Hypo Leasinga tudi ovadilo.

Pogodbo podpisali, registracije pa niso uredili

Toda brata Grubelić sta prepričana, da ju je nekdanje vodstvo Hypo Leasinga (njegov naslednik je Heta Asset Resolution) ovadilo le zaradi reševanja lastne kože, ko so s finančno krizo na površje priplavale različne nečednosti. Že na začetku sojenja je obramba v spis vložila izjavo Heta Asset Resolutiona, da je terjatev iz kritične pogodbe že zaprta in da zoper obtožena nima premoženjskega zahtevka. Toda kazenski postopek se nadaljuje že po uradni dolžnosti, tožilstvo pa je prepričano, da sta brata Grubelić jahto nalašč skrivala.

Po mnenju Žiga Kluna, enega izmed treh odvetnikov, ki branijo brata Grubelić, pa gre za precej kompleksnejši posel, v katerem sta tudi brata Grubelić Hypu plačala okoli 260.000 evrov pologa in še jahto prepisala na Hypo, tako da se obrambi postavlja vprašanje, kdo sploh dolguje komu. Po njegovih besedah sta brata namreč že pred tem poslom jahto v Italiji v celoti poplačala, tako da je slovenski Hypo Leasing od njiju na koncu dobil jahto in še polog, nakazal pa jima je »samo« dobrih 300 tisočakov, ki so zdaj predmet kazenskega postopka.

Sojenje je sicer steklo ne le zaradi neplačanih obrokov, ampak tudi zato, ker Hypo Leasing jahte ni mogel na novo registrirati nase. Pri Hypu so bili namreč prepričani (tako je na zadnjem naroku pričala nekdanja zaposlena), da je »preregistracija« padla v vodo, ker jahte zaradi domnevno pokvarjenih motorjev, ki naj bi bili na popravilu v Belgiji, niso mogli prepeljati v Italijo, kjer je bila registrirana. Toda obramba poudarja, da ureditev registracije nikakor ni bila v domeni bratov Grubelić, temveč bi moral to opraviti novi lastnik, na katerega je bilo preneseno lastništvo jahte. Zmede pa s tem še ni konec. Sodnica Andreja Sedej Grčar je za razjasnitev okoliščin pisala na luško kapitanijo v Trst, kjer so ji pojasnili, da za »preregistracijo« čolna sploh ni treba pripeljati v Italijo. Sodnica bo v Italiji še dodatno povprašala, ali so bila pravila igre v preteklosti kdaj drugačna, predloga obrambe, da angažira tudi izvedenca finančne stroke, pa sodišče ni odobrilo.