Meni je dovolj tega klanjanja enkrat Bruslju, drugič Vatikanu, tretjič tistim, ki smo jim poceni razprodali svoja naravna bogastva in po svetu uveljavljene prestižne blagovne znamke. Tako je samostojnost že zdavnaj izpuhtela. Enotnost je trajala izjemno kratek čas. Ta je izpuhtela že veliko prej. Nekdo bi moral za to vsekakor prevzeti odgovornost. Vendar kdo? Jaz, ti, on, mi vsi? On, ki nam je vladal in nas pripeljal v to stanje, za katero nismo glasovali na plebiscitu, in mi vsi, ki smo jih volili. Vse vlade po vrsti imajo »prste v marmeladi«. Zakaj že ni pri parlamentarnih volitvah uveljavljen preferenčni glas? Če bi bil, bi marsikateri nastopač in nakladač že zdavnaj dobil brco. Izbranci so pa razumljivo nedotakljivi. Kako dolgo še?

Nujno bi bilo treba v državi urediti še dve pomembni zadevi. Omejitev poslanskega mandata samo na dva in povišati prag za vstop v DZ s 4 na 5 odstotkov. Tudi za župane bi bila elegantna rešitev po vzoru predsednika države, da lahko opravi samo dva mandata in pika. Ne potrebujemo nobenega novega zakona za odpoklic župana. Ta je brezpredmeten. In še na nekaj je treba opozoriti – na interpelacije. Te se izkoriščajo na tako podel in predvsem nizkoten način, da to postaja skrb vzbujajoče. Dobesedno škandalozno. Opozicija uporablja sistem papagajščine. Skoraj vsakih štirinajst dni poslušamo vedno znova in znova eno in isto nakladanje od jutra do poznih večernih ali celo zgodnjih jutranjih ur. Praviloma brez prave vsebine in brez končnega epiloga. Samo mletje prazne slame in Bogu kraja časa. S tem pa narašča razklanost naroda, ki je skrb vzbujajoča.

Za to redno in vztrajno skrbijo posamezni politiki. Kljub nenehnemu naporu, da bi spremenili zgodovino, jim to seveda ne bo uspelo. A kljub temu da se na vse možne načine trudijo in povzdigujejo kolaboracijo, so neuspešni. Madež kolaboracije je prevelik, njihova grozljiva dejanja pa nepopravljiva. Če bodo poslanci, ki hodijo na vse mogoče shode in pokope kolaborantov po državi, še naprej imenovali ljudi, ki smo se pošteno borili za to Slovenijo v osamosvojitveni vojni, za »petokolonaše«, potem je nekaj hudo narobe. Takim ljudem žal ni pomoči. Jaz jih niti ne obsojam, jih pa razumljivo samo pomilujem.

Srečko Križanec, Štore