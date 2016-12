Dejstvo pa je, da so desni zadovoljni, če zmagajo na volitvah desni, in zadovoljni so levi, če zmagajo levi. Po nekaj mesecih smo pa spet vsi prepričani, da je vlada zanič, da so politiki nesposobni (kar pogosto drži) in da bi morali priti na oblast novi obrazi.

Toda dejstvo je, da nas je komaj dva milijona in je nove obraze težko najti, zlasti take, ki si niso v sorodstvu, ali pa take, ki niso vsaj kdaj skupaj delali.

No, nekako nam je pa le uspelo, da smo na zadnjih volitvah z veliko večino izvolili nekaj novih obrazov, toda po dveh letih komaj čakamo, da bi jih zamenjali, ker se pač niso izkazali.

Tudi sam s sedanjo vlado nisem zadovoljen, pa kaj hočem, večina je bila zanjo in tako naj bo do naslednjih volitev, ko bomo, po – upam – tehtnem premisleku, volili koga, ki mu bo uspelo bolje voditi našo državo.

Toda vlada je vlada, desni so desni in levi so pač levi. Država pa je ena sama in je domovina vseh, ki v njej živimo. Saj smo si jo težko priborili in prav je, da jo imamo radi. Da pa jo imamo radi, potrebujemo tudi nekaj ljubezni in spoštovanja do nje. Zato se spodobi, a ni obvezno, njej v čast in ne vsakokratni vladi, ob državnih praznikih obesiti zastave.

26. december je dan samostojnosti in enotnosti, ki nas spominja na plebiscit, na katerem smo se leta 1990 skoraj 90-odstotno odločili za samostojno državo. Čas hitro teče, a vendarle ne tako hitro, da bi na ta dan pozabili. A kot kaže, smo. Ko sem se vozil za praznik po Ljubljani, sem videl zastav le za vzorec, razen tistih na stavbah državnih organov in šol, seveda.

Lubi Slovenzi, vsaj na ta dan obesite zastave, saj se spominjamo tega, na kar bi bil ponosen po mojem mnenju vsak drug narod.

Peter Kozin, Ljubljana