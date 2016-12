Domovina členkastega kaktusa, ki se ponaša s širokim barvnim spektrom, je Južna Amerika, natančneje subtropski gozdovi jugovzhodne Brazilije. Božični kaktus raste v obliki večjih ali manjših grmov kot epifit na drevesih, grmovju, tudi skalah, katerih se trdno prime z močnimi koreninami. Prvega križanca je leta 1850 vzgojil vrtnar Buckley, sledili so številni drugi, ki nas razveseljujejo bodisi z živo rdečimi cvetovi, oranžnimi, vijoličastimi bodisi belimi cvetovi. Zanimivo je, da je bil v šestdesetih in sedemdesetih letih zelo priljubljena rastlina, danes pa ga je žal popolnoma zasenčila božična zvezda.

Po cvetenju začnejo cvetovi odpadati

Nega božičnega kaktusa ne zahteva obilice vrtnarskega znanja. Lončnica se uspešno prilagodi manjši količini svetlobe, če bomo želeli, da nam bujno cveti, pa jo le prestavimo na prostor, kjer bo imela več svetlobe. Vendar vseeno pozor: premočno in neposredno sonce lahko poškoduje liste. To velja predvsem od maja do septembra. Tla, v katerih jo bomo vzgajali, naj bodo dobro odcedna. Uporabimo lahko že kupljeno in pripravljeno mešanico za kaktuse. Lahko pa jo sestavimo kar sami. Idealna zemlja je sestavljena z enakovrednimi deleži ilovice, komposta in mivke, mešanici pa lahko dodamo pest ali dve lesnega pepela in dobro uležan hlevski gnoj.

V primerjavi z drugimi kaktusi božični kaktus potrebuje več vode. Kot sočnice lahko ta vrsta kaktusa vodo skladišči v svojih listih. Kljub vsemu ga zalijemo, ko je prst na otip suha, poleti pa poskrbimo, da je zemlja vedno vlažna. Oktobra popolnoma prekinemo zalivanje, nato pa z novembrom začnemo z majhnimi količinami. Kaktus začne cveteti od novembra do januarja, ko tudi zalivamo normalno. Običajno začnejo božičnemu kaktusu cvetovi odpadati v prvem mesecu novega leta. Takrat kaktus potrebuje počitek na temperaturi od 10 do 12 stopinj Celzija, zalivanje pa ni potrebno. Kaktusu takrat tudi odstranimo izsušene in stare členke.

Ko spomladi začnejo odganjati novi poganjki, začnemo kaktusu počasi dodajati gnojilo.