Medtem ko si svet beli glavo s tem, kam bo zatavala zunanja politika Donalda Trumpa, imajo prebivalci Pete avenije v New Yorku z bodočim ameriškim predsednikom povsem drugačne težave. Trump Tower, ki stoji na eni od najbolj znanih lokacij na Manhattnu, postaja prava Bela hiša v malem, temu primerno pa je tudi varovanje, ki spremlja vse to dogajanje. Množice policistov in barikade po ulici so postale že prava turistična zanimivost za tujce, ki se radi fotografirajo z oboroženimi pripadniki newyorške policije, drugi pa imajo z novim režimom v ulici same težave.

Pritožujejo se vsi razen Trumpovih

Najkrajšo so potegnili lastniki trgovin, od manjših do prestižnejših, kot sta Tiffany & Co. in Gucci. Po raziskavi, ki so jo opravili med 50 podjetji na Peti aveniji, jih je 46 odstotkov potožilo, da je finančni udarec za posel hudo resen, 56 odstotkov pa, da imajo kupci težave pri vstopanju v njihove trgovine. Kar ni čudno, saj so nekateri pločniki povsem zabarikadirani, redno pa je tudi pregledovanje torb. Upad prometa, ki pri nekaterih dosega tudi 70 odstotkov, župana New Yorka Billa de Blasia ni pretirano ganil. »Ni bi mogel reči, da sta Gucci in Tiffany moja poglavitna skrb v življenju,« je rekel ob pritoževanju trgovcev. Ti so se nad njegovimi besedami razjezili, nekateri pa so ukrepali po svoje. Tiffany, ki je le vrata stran od Trump Towra in posledice varovanja občuti najbolj, denimo tako, da je z newyorško policijo in tajno službo sklenil nenavaden dogovor. Policijske barikade, ki varujejo bodočega predsednika in pešcem preprečujejo dostop do stavbe, so po novem namreč postale reklamni panoji za draguljarno. To se nekako celo ujema s Trumpovim načinom notranjega opremljanja, saj je ta svoje razkošno stanovanje na vrhu Trump Towra oblekel v zlato in baročni blišč.

Svoje imajo poleg prodajalcev povedati tudi lastniki stanovanj v Trump Towru, ki se ne pišejo Trump. Ti težko sprejemajo nova pravila, po katerih morajo vsakič, ko želijo vstopiti v svoje stanovanje, odpirati kovčke in torbice ter kazati osebne dokumente, včasih pa se morajo do vhoda prebijati še skozi množico demonstrantov. Nekateri, je dejal eden od nepremičninskih posrednikov, že kličejo, da bi se iz Trump Towra, kjer so v preteklosti med drugim stanovali Michael Jackson, Liberace in Andrew Lloyd Weber, radi izselili. Če bi si to zaželela tudi Donaldova žena Melania, bi bilo drugače. Oddahnila bi si ne samo Peta avenija, ampak ves New York.