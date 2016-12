Fondi z domačimi siri

Potrebujemo 400 g kočevskega gaudarja, 200 g posavca (uporabimo lahko tudi gaudo, bohinjski sir…), 600 g kmečkega črnega kruha, 3 dl suhega belega vina (če uporabimo roze, se bo jed obarvala blago rožnato), 1 dl češnjevega žganja ali močnega likerja, morsko sol, sveže zmlet beli poper, 1 strok česna.

Ognjevarno posodo za fondi natremo z olupljenim česnom. Vanjo nalijemo vino in pristavimo. Oba sira drobno naribamo in ju, tik preden vino zavre, dodamo v posodo in med občasnim mešanjem stalimo. K staljenemu siru prilijemo češnjevec in počakamo, da zavre (pazimo, da sira ne prismodimo). Začinimo s sveže mletim poprom, po potrebi dosolimo in prestavimo na gorilnik za fondi. K jedi ponudimo na kocke zrezan kruh, ki ga nabadamo na vilice in pomakamo v sirov fondi. K sirovemu fondiju najpogosteje ponudimo enako vino, kot smo ga uporabili za pripravo sirove kreme, poznavalci pa ob fondiju uživajo tudi neslajen čaj.

Za mesni praznični fondi ne potrebujemo drugega kot dobro uležano prvovrstno govedino, ki jo močno ohlajeno, skoraj zamrznjeno (zaradi lepše oblike) narežemo na manjše kocke, ki jih nato vsak sam sproti pomaka v kotlič, ki mu Francozi pravijo caquelon, z vrelim oljem na sredi mize. Če je takšno meso predrago, obstaja nekaj cenejših alternativ, ki pa bodo že zaradi načina priprave kljub temu nekaj posebnega. V vrelem olju se da hrustljavo ocvreti tudi na kocke narezan piščančji file, na kose narezano kranjsko klobaso ali hrenovke, obnesejo se celo tudi na kocke narezana mortadela, safalada in podobne salame. Kar koli bomo že pomakali v vrelo olje, bodimo pri tem pazljivi, da v novo leto ne vstopimo z opeklinami! Poleg fondija ponudimo dober svež kruh, zelenjavo in različne omake – mlečne, zelenjavne in pikantne. Če so glavne silvestrske jedi že izbrane, pa nemara pripravimo čokoladni fondi, ki je baje ameriškega izvora, a so ga izumili tamkajšnji švicarski izseljenci. Izvirni recept vsebuje mlečno čokolado znamke Toblerone in malo jedilne čokolade. Ko to v caquelonu previdno in počasi stalimo, dodamo smetano in gladko razmešamo, tik preden postavimo na mizo, pa dodamo še kakšno šilce češnjevega žganja. V takšen fondi (ki ga na mizi ogrevamo kvečjemu s čajno svečko) pomakamo rezine banane, krhlje mandarine ali jabolka, kose kivija ali vaniljevega kakija, poleg tega pa še razno čvrsto pecivo, biskvit in španske vetrce. Pri vsem skupaj velja poudariti, da rokovanje z živim plamenom na mizi ni priporočljivo za nerodneže in tiste, ki kanijo globoko gledati v kozarec, saj so posledice lahko precej hude.