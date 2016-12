Do nesreče je prišlo v Bezjakovi ulici v Pekrah. Mariborčan je vozil motor za kros. Ko je pripeljal po klancu navzdol v desni ovinek, je izgubil oblast nad vozilom in padel po tleh. Reševalci so nezavestnemu motoristu na kraju pomagali, vendar je le nekaj minut kasneje na kraju nesreče umrl. Danes so policisti sporočili, da je motorist sicer nosil čelado, a je ni imel pripete na način, kot je to predvidel proizvajalec, zaradi česar mu jo je med padcem snelo z glave, prav poškodbe glave pa so bile kasneje zanj usodne.

Na območju PU Maribor se je letos pripetilo 20 najhujših prometnih nesreč, v katerih je umrlo 22 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih nesreč 18, v njih pa je umrlo 19 ljudi. Letos so slovenske ceste terjale življenje 123 ljudi, lani v tem času 119.