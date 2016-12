Po mačku je žeja večja kot pred njim. Bodite previdni. Začnite s kozarcem nesladkanega sadnega soka, ki ste mu dodali mineralno vodo. To vam bo pogasilo ogenj v želodcu. Ne pijte v velikih požirkih. Marsikomu prija po prebedeni noči paradižnikov sok, v katerega zamešamo surovo jajce, sol in poper.

Po navadi po taki noči nimamo teka. Saj ni čudno, želodec in jetra, ki smo jih ponoči posiljevali s pretiranim uživanjem hrane in pijače, hočejo imeti malo počitka. Skodelica tople goveje juhe pa bo želodec prijetno pogrela in prinesla vanj potrebne količine soli. Po juhi se bo tek povečal in zaželeli si bomo kaj konkretnejšega.

Če nameravate iz hiše, ne sedite za krmilo. Mačkast človek je omejeno sposoben za delo in družbo, popolnoma nesposoben pa za promet. Pojdite raje na sprehod, zrak in gibanje vam bosta razsvetlila duha in okrepila telo. Zvečer pa čim prej v posteljo, da boste nadomestili spanje, ki ste ga organizmu odrekli prejšnji večer.