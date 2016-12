Legend o nastanku jedi je veliko, najbolj verjetna pa je, da si jo je izmislila ženska. Nastali so v restavraciji družine Požarski v mestu Torzok med Moskvo in Sankt Peterburgom. O tej restavraciji in njihovih kotletih je pisal tudi Aleksander Sergejevič Puškin, ki je jed priporočil prijateljem. Legenda pravi, da so jed prvič pripravili, ko se je v gostišču ustavila kočija carja Nikolaja I., ki je oboževal mesne kroglice, pa so mu pripravili telečje. Šele kasneje so mleto meso začeli oblikovati v obliki zarebrnic. A v gostišču so jih pripravljali že mnogo pred carjevim obiskom. Spet legenda pravi, da je recept gostilničarju dal obubožan francoski popotnik kot plačilo nastanitve. Najboljše mlete kroglice oziroma kotlete pa je delala gostilničarjeva hči Darja. Mnogo gastrozgodovinarjev tudi namiguje, da si je verjetno prav ona zamislila ta recept. So pa carske kronike zapisale, da je imel Nikolaj I. res rad to jed in je kuharico Darjo večkrat poklical na dvor, da mu jih je pripravila. Takrat enkrat so jed posvojili tudi francoski kuharski mojstri, jo poimenovali Pojarski in jo zapisali v kuharske knjige francoske visoke kuhinje.

Ne glede na carsko poreklo so kotleti Požarskega preživeli tudi sovjetsko revolucijo ter ostali prvovrstna jed rdečih jedilnih listov in komunističnih banketov.