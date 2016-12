A to ne drži povsem. Predstavljamo vam pet razlogov, zaradi katerih boste doumeli, da ljubitelji z usnjem oblečenega pohištva pravzaprav niso izključno prestiža lačni zahtevni kupci, ampak premišljeni potrošniki, ki vedo, da so usnjene garniture udobni, trajni in bivanju prijazni kosi pohištva, ki v našem domu obstanejo tudi več desetletij.

Trajna vrednost V času, ko prevladujejo hitri in poceni nakupi, odločitvi za dobro usnjeno sedežno garnituro ali kavč brez dvoma lahko rečemo naložba. Kakovostna izdelava garniture, oblečene v pravo goveje usnje, namreč z leti samo pridobiva na šarmu in udobju! Tako vam ob primerni uporabi in vzdrževanju zagotavlja ne le vrsto let, pač pa celo vrsto desetletij zadovoljne uporabe. Postane kos pohištva, ki prestane preizkus časa in vaš osebni sinonim za besedico dom. Si želite garniture, ki vas bo spremljala dolgo let? Svetujemo vam, da izberete takšno v brezčasnem slogu in v večno modnih nevtralnih odtenkih, odpornih na stilske spremembe drugega pohištva.

Preprosto vzdrževanje Imetniki usnjenega pohištva vedo, da so usnjene garniture kljub prefinjenemu in občutljivemu videzu večinoma povsem preproste za vzdrževanje in čiščenje. Manjše nezgode s politjem tekočin, hrane ali druge madeže v večini primerov preprosto očistimo z vlažno krpo, usnje pa nekajkrat letno negujemo s posebnimi vzdrževalnimi sredstvi. Zaradi preproste nege in čiščenja je usnje vedno bolj priljubljena izbira družin z majhnimi otroki. Resda obstajajo tudi usnjene prevleke iz bolj finega, občutljivejšega materiala, zato za vsakodnevno uporabo raje izberite garnituro z debelejšim, odpornejšim usnjem.

Cenovna dostopnost Da, prav ste prebrali. Kljub splošnemu prepričanju, da so usnjene garniture namenjene samo tistim, ki imajo malce več pod palcem, z usnjem oblečenega pohištva dandanes ne zaznamujejo več izključno vrtoglavo visoke cene. V trgovini najdete širok nabor kakovostnih usnjenih garnitur, ki so primerne za vsak žep.

Udobje Usnjene sedežne garniture z leti postajajo udobnejše in pridobivajo na nezamenljivi žlahtnosti in šarmu. Usnje z leti uporabe namreč postaja vse mehkejše, obenem pa je usnje naravni material, ki zagotavlja zračnost in ohranja primerno temperaturo v vseh letnih časih. Za še večji sprostitveni učinek so sodobni kavči dostikrat opremljeni z dodatnimi funkcijami za več udobja: na voljo so usnjeni kavči z izvlečnimi počivalniki, usnjene garniture s premičnimi naslonjali in usnjene sedežne garniture z možnostjo dodatnega ležišča.