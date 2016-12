Če bralec nima potrebe po spletnem trgovanju, sta najugodnejši borzni hiši DBS (Deželna banka Slovenije) in NLB (Nova Ljubljanska banka).

Gre za delnice Pomorske družbe, delnice pa na žalost niso uvrščene na organiziran trg. Tako da bralcu svetujemo, naj se obrne neposredno na Pomorsko družbo in preveri, če jih morda odkupuje družba, ali pa če imajo podatke o kakšnem kupcu, ki bi bil zainteresiran za odkup teh delnic.

Predlagamo, da se za konkretnejši odgovor bralka obrne neposredno na KDD (lahko tudi po telefonu). Če gre za notarsko overjeno pooblastilo, po katerem je bralka pooblaščena za urejanje zadev za sina, potem menimo, da lahko zanj uredi tudi opustitev delnic.

Bralka kar tako brez delnice ni mogla ostati in družba tudi ni izvajala nikakršnega izbrisa delnic. V začetku oktobra bi morala bralka prejeti tekoči izpis iz KDD, kjer bi moralo biti navedeno stanje vseh njenih delnic. Bralka delnic IJRR ne najde v kotacijah borze zato, ker družba ni uvrščena na organizirani trg Ljubljanske borze, vendar pa to ne pomeni, da delnice ne obstajajo več.

Bralka lahko za svoje delnice MKZ odpre trgovalni račun v eni izmed borznih hiš (najugodnejši sta navedeni pri zgornjem odgovoru, torej Deželna banka Slovenije in NLB), saj je v prihodnosti pričakovati ponovljen poskus prodaje MKZ. Ker družba ni uvrščena na borzo, je sicer o vrednosti težko govoriti. Je pa družba v letu 2016 po kar nekaj letih ponovno delila dividende in tudi v prihodnjem letu se pričakuje izplačilo dividend. Čeprav gre za manjše število delnic, bi lahko dividenda služila za pokrivanje stroškov trgovalnega računa.

Delnic KBMR in IFHR bralka ne mora imeti. V prvem primeru gre za delnice Nove KBM, ki so bile izbrisane z odločbo Banke Slovenije konec leta 2013, IFHR pa so bile delnice družbe Center Naložbe, ki je šla v stečaj že leta 2010. Tako enih kot drugih delnic torej ni več. INDGL in INDDY pa sodita med investicijske kupone, katerih evidenco vodi KBM Infond v okviru skupine Nove KBM. Bralki tako svetujemo, naj se obrne neposredno na njih. Ti investicijski kuponi bi še morali obstajati, ne sodijo pa pod delnice, tako da za slednje ne potrebuje trgovalnega računa.