V Rusiji je bil včeraj dan žalovanja, zastave so visele na pol droga, televizije so s sporeda črtale zabavne oddaje, medtem ko so se ljudje in politična oblast spraševali o vzrokih nedeljskega strmoglavljenja letala tupoljev 154 z 92 potniki v Črno morje. Na krovu je bilo tudi 64 članov pevskega zbora svetovno priznanega akademskega ansambla ruske armade.

Včeraj je v operaciji iskanja ostankov letala in potnikov sodelovalo 3500 ljudi. Jasno je bilo, da preživelih ni, veliko pa se je ugibalo o vzrokih nesreče, pri čemer so ruske oblasti izključile možnost terorizma. Tako so med mogočimi dejavniki ostali predvsem tehnična napaka, napaka pilota, slabo gorivo, kar bi lahko povzročilo napako na motorju, ali pa, da je v motor priletel kak predmet. Zadnji pogovor kontrolorja letenja s pilotom ni pričal o težavah. Letalo je bilo narejeno leta 1983 in je imelo zadnji veliki servis predlani.

Rusi so polagali cvetje pred poslopje orkestra v Moskvi in na letališču v Sočiju, od koder je letalo po dolivanju goriva na poti iz Moskve nadaljevalo let proti Latakiji v Siriji, kjer je rusko oporišče in kjer bi moral ansambel nastopati pred ruskimi vojaki. Dve minuti po vzletu je izginilo z radarjev. Potapljači v Črnem morju pa so iskali črne skrinjice in ostanke letala ter potnike. Našli so štiri dele letala in enajst trupel, iskanje sta ovirala močan morski tok in globina.

Kultna kulturna institucija

Ansambel oziroma njegov pevski zbor, ki je potoval v Sirijo, je kultna ruska kulturna institucija. Z uradnim nazivom Akademski ansambel pesmi in plesa Ruske armade A. V. Aleksandrova je bil uradno ustanovljen 12. oktobra 1928, in sicer s krstnim nastopom v takratnem domu sovjetske Rdeče armade v Moskvi. Ansambel je dobil ime po prvem vodji, Aleksandru V. Aleksandrovu, ki ga je vodil šestnajst let, tudi med drugo svetovno vojno; nasledil pa ga je – in ohranil dobro družinsko ime – njegov sin Boris A. Aleksandrov, ki je bil vodja ansambla do leta 1987, torej kar 41 let, v času vseh partijskih voditeljev od Stalina do Gorbačova. Ta ansambel ima tudi ekskluzivno pravico, da si lasti ime Zbor Rdeče armade.

O ansamblu, ki je imel v zlatih sovjetskih časih tudi več kot tristo članov, govorimo zato, ker je sestavljen iz treh delov: tvori ga devet solistov in moški pevski zbor (64 članov – in ti so bili žrtve nesreče v Črnem morju), orkester (38 članov) in mešana folklorna skupina (35 članov). Umetniški direktor ansambla je bil slavni Valerij Halilov, ravno tako žrtev nedeljske nesreče.

Zbor je imel navado prepevati tam, kjer je delovala ruska vojska. Med drugo svetovno vojno so pred vojaki menda nastopili kar 1500-krat. V novejši zgodovini pomnimo tudi nekaj njihovih mednarodnih pop prebliskov, zlasti v času predsednika Borisa Jelcina, ko so denimo skupaj z Leningrad Cowboys v berlinskem Lustgartnu pred 70.000 gledalci leta 1993 praznovali vrnitev ruske vojske iz (vzhodne) Nemčije v domovino po koncu hladne vojne, v isti zasedbi pa so leta 1994 na podelitvi MTV-jevih video-glasbenih nagrad zapeli celo legendarno ameriško Sweet home Alabama. V Putinovem času so se vrnili k prvotnemu namenu – spodbujanju domovinsko-patriotskega duha in še zlasti ruskih vojakov, tudi na tujem – in na eni od teh poti so tudi prvič v zgodovini tragično končali. ba, dk, agencije