Niti teden dni še ni naokoli, že si bodo košarkarji Krke in Olimpije znova zrli v oči. V sredo so se pomerili v državnem prvenstvu, kjer so bili še drugič boljši Novomeščani, pri katerih je bil s trojko ob zvoku sirene junak Matic Rebec. V ligi ABA je za zdaj boljša Olimpija, ki je na začetku decembra na prestavljeni tekmi 2. kroga brez težav prišla do uspeha. Tokrat se bosta moštvi v Novem mestu pomerili v 15. krogu jadranskega tekmovanja.

Glede na stanje v ekipah je, tako kot v sredo, znova v vlogi rahlega favorita Olimpija. Trener Krke Dejan Mihevc je namreč potrdil, da Marko Luković in Darko Jukić še vedno nista nared za igro po poškodbah, znova pa je vprašljiv tudi nastop Sandija Čebularja, ki je sredin obračun izpustil zaradi bolezni. Ob tem je dolenjsko moštvo v ligi ABA klonilo že na kar šestih zaporednih obračunih, zaradi česar je strmo padlo na lestvici. »Že sredina tekma je pokazala, da so obračuni z Olimpijo vedno težki in izenačeni. Želimo si, da bi v dvorano prišlo čim več naših navijačev in da bi nam s svojo spodbudo vlili še dodatno energijo,« pravi Dejan Mihevc, ki zagotovo več pričakuje od Duška Bunića. Krkina okrepitev se namreč na prvih dveh obračunih ni izkazala.

Olimpija v Novo mesto prihaja z željo po maščevanju, čeprav si je za sredin poraz kriva povsem sama, saj je v zadnji četrtini zapravila prednost 10 točk, ob tem pa je bil izključen še Mihevc. Trener Olimpije Gašper Okorn je močno obremenil košarkarje prve peterke Jeffersona, Mulalića, Hrovata, Oliverja in Jankovića, saj so vsi igrali močno več kot 30 minut, medtem ko nihče izmed četverice Barbarič, Pelko, Milošević in Bubnič na parketu ni preživel več kot deset minut. Ljubljanski strateg se to pot nadeja, da bodo njegovi igralci izkoristili zdesetkanost nasprotnika ter serijo zmag v jadranskem tekmovanju podaljšali na štiri. »Zadnjo tekmo proti Krki smo odigrali nezbrano in raztreseno. Zasluženo smo izgubili, saj smo dobili, kar smo iskali. Nismo znali zadržati prednosti v zadnji četrtini. Preprosto nismo bili pravi. Če želimo tokrat odnesti točke iz Novega mesta, moramo stvari urediti pri sebi. Verjamem v fante in prepričan sem, da lahko igramo precej bolje,« sporoča Gašper Okorn.

Liga ABA, 15. krog: Igokea – Karpoš 79:71 (23:16, 50:34, 66:47, Mićović 20, Mahkovic 13; Perry 17), Partizan – MZT 91:76 (24:24, 47:42, 63:56, Veličković 21; Sinovec 20), M. Leks – FMP 76:72 (18:22, 44:39, 60:53, Mushidi in Jaramaz po 16, Čančar 7; Davidovac 16), Cedevita – C. zvezda 91:95 (22:13, 33:38, 61:68, Boatright 30, Begić 2; Simonović 27), Zadar – Budućnost 78:76 (28:13, 47:40, 63:63, Marinković 22; Se. Šehović 21), danes ob 18. uri: Krka – Olimpija, ob 20. uri: Mornar – Cibona.