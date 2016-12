Urad za intelektualno lastnino (UIL), ki podeljuje dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic in je tudi zadolžen za nadzor nad kolektivnimi organizacijami, je edini organ, ki bi lahko raztolmačil veljavne dokumente in razrešil dilemo, ali je Sazas med leti 2001 in 2010 deloval protizakonito.

V tem času je v Švico, družbi Agicoa, nakazal 11,6 milijona evrov, ki jih je Sazas pobral iz naslova kabelske retransmisije, Agicoa pa denarja slovenskim filmarjem nikdar ni nakazala. Državni uradniki na UIL pravijo, da vsa leta niso vedeli, da so filmarji ostali brez honorarja, zdaj pa da ne morejo več ničesar narediti. A kot kaže, ne eno ne drugo ne drži; v Dnevniku smo pred tedni objavili dopise režiserjev, producentov, scenaristov in njihovih reprezentativnih združenj, ki so več let opozarjali UIL, da od Sazasa ne prejemajo denarja, UIL pa jih je ignoriral. Tudi zdaj še ni prepozno, je prepričan strokovnjak za upravni postopek, profesor na ljubljanski pravni fakulteti, Gorazd Trpin.

Različno tolmačenje dokumentov in zakona

Spomnimo, vsak kabelski operater, od Telekoma do Amisa, ki predvaja filme, serije ali dokumentarce, mora plačevati tako imenovano nadomestilo za kabelsko retransmisijo. Ta pripada filmarjem v zameno za njihova predvajana dela po kablu. Do leta 2010 je ta denar zbiral Sazas, zadnja leta pa ga zbira Zavod AIPA. Ti kolektivni organizaciji bi morali poskrbeti, da se denar vrne (so)avtorjem. Toda skoraj noben slovenski režiser, scenarist ali producent med letoma 2001 in 2010 ni prejel niti centa (razen štirih, to so družba Mangart, njen direktor je Tomaž Grubar, podpredsednik Sazasa, Branko Đurić - Đuro, družba VPK in Jože Potrebuješ). Sazas je ta denar nakazal združenju Agicoa. Za primerjavo, danes honorar direktno od AIPE prejema 400 ustvarjalcev.

Tako predsednik Sazasa Matjaž Zupan kot član upravnega odbora Janez Hvale sta pred časom zatrdila, da so denar razdelili »v skladu z dogovorjenimi razmerji s pogodbenimi partnerji (Agicoa, Združenje zasebnih televizij in telekomunikacij, Zveza evropskih RTV-organizacij, op. a.)« in vztrajata, da Sazas ni bil »pooblaščen za delitev honorarjev končnim upravičencem (posameznim avtorjem)«. V Sazasovem dovoljenju sicer piše, da se jim začasno dovoli »kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic«, zakon pa določa, da to vključuje obveznost, da »delijo zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili«. Toda kaj točno pomeni delitev?