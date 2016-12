Medtem ko je Polzela zaključila v stečaju, je za ostankom propadle Mure stabilno leto. Kot je pojasnil Dušan Gomboc, direktor in lastnik družbe Arum, ki iz stečaja Aha Mure najema proizvodne zmogljivosti in zaposluje približno 300 šivilj, bodo prihodki letošnjega leta znašali okoli pet milijonov evrov, za zdaj pa kaže, da bodo leto zaključili z dobičkom.

Začeli šivati oblačila po meri

Večino oblačil Arum (od zadaj naprej pomeni Mura) šiva za tuje poslovne partnerje, v najemu pa ima blagovno znamko Mura in eMura. V zadnjem času so v družbi, ki jo je Gomboc ustanovil sredi lanskega leta, ko je že vse kazalo, da se bodo Murini tekstilni stroji za vekomaj zaustavili, začeli šivati oblačila po meri, sredi decembra pa so v Murski Soboti odprli prvo lastno prodajalno z oblačili. Arum ima proizvodne zmogljivosti od Aha Mure najete do konca avgusta 2017 oziroma do njihove prodaje.

Pred meseci je Gomboc, v preteklosti dolgoletni član Murine uprave, napovedoval, da se bo poslovni partner iz tujine udeležil septembrske javne dražbe, na kateri je bila naprodaj zaključena proizvodnja celotne Aha Mure. Poleg 18.000 kvadratnih metrov proizvodnih zmogljivosti s pripadajočimi zemljišči pa je vključevala več sto strojev in blagovni znamki Mura in eMura. Izklicna cena na že šesti javni dražbi je znašala 1,2 milijona evrov, kar je bilo za 3,4 milijone evrov manj kot pri prvem poskusu prodaje leta 2014. Toda varščine ni vplačal nihče. Po pojasnilih Gomboca se poslovni partner, ki po neuradnih informacijah prihaja iz Italije, še vedno zanima za nakup proizvodne celote.

Toda o tem, ali bo na prihodnji javni dražbi naprodaj enak paket premoženja kot na zadnji, stečajni upravitelj Aha Mure, Stevo Radovanović, še ni sprejel odločitve. Po njegovih pojasnilih interes za nakup poslovne celote še vedno obstaja, prav tako pa tudi za nakup celotnega proizvodnega kompleksa v Murski Soboti. Ta vključuje še tako imenovani industrijski objekt ženski plašči, ki ga je Radovanović neuspešno prodajal za 844.000 evrov, in industrijski objekt ženska oblačila, ki je bil naprodaj za 629.000 evrov. Del slednjega objekta je stečajni upravitelj nedavno oddal družbi Boxmark Leather za skladiščne potrebe. Pri iskanju kupcev za nepremičnine Aha Mure Radovanoviću pomagajo novi upniki. Nova Ljubljanska banka je namreč julija 800-milijonski portfelj slabih terjatev do podjetij prodala ameriškemu skladu Pine River Capital, švicarskemu upravljalcu slabih posojil DDM Group in češkemu APS Holdingu.