Bežigrajčani, ki živijo v bližini območja, kjer Vojkovo cesto seka Pot spominov in tovarištva, že nekaj dni z veseljem opazujejo, da so delavci podjetja Lavaco začeli urejati dve območji, na katerih bodo travnik in nezakonite vrtičke zamenjali urejeni občinski vrtički. »Kdaj bodo začeli? Saj so morali vrtičkarji odstraniti svoje stvari do 15. oktobra,« nas je nekaj bralcev že malo pred tem nestrpno spraševalo in opomnilo, da se na občinskih parcelah skoraj dva meseca ni zgodilo nič.

Na Mestni občini Ljubljana so sicer pravočasno začeli iskati izvajalca del za ureditev vrtičkarskega območja na koncu Vojkove ceste, a tudi tokrat je podpisovanje pogodbe prestavilo začetek del na hladnejše dni. Glede na to, da je rok za izvedbo 150 dni, bi morali delavci zavihati rokave že na začetku oktobra, da bi končali do pomladi, tako pa morajo ureditev zaključiti najkasneje maja. Na občini so vseeno mirni in pričakujejo, da bodo najemnikom vrtičke lahko ponudili na začetku vrtičkarske sezone. »Če bo vreme naklonjeno in bomo dela lahko zaključili v načrtovanem roku, bo javni poziv za oddajo objavljen predvidoma konec februarja oziroma v začetku marca 2017,« odgovarjajo na oddelku za varstvo okolja.

Na treh parcelah bodo uredili 70 vrtičkov, skupni prostor za shranjevanje orodja, kompostnike in zbiralnike za vodo, na širšem območju pa bodo postavili otroško igrišče, zunanje fitnes naprave ter zasadili drevesa in grmovnice z užitnimi plodovi. Prav zaradi zahtevnosti ureditve, ki si jo je zamislilo podjetje Superius, je tako vseeno pod vprašajem, kako hitro bodo lahko opravili vsa dela. Seveda je še največ odvisno od vremena, kot se je izkazalo že v primeru urejanja na Rakovi jelši. Tam so urejanje začeli z zamudo, nato pa so jo zagodla še razmočena barjanska tla, zaradi katerih so bila otežena dela in so prvi najemniki začeli obdelovati gredice šele poleti. Na občini so se zato tudi odločili, da vrtičkarje prvo leto oprostijo plačila najemnine, ki je že sicer nižja zaradi minimalne opreme območja. Podobno opremljenost je pričakovati tudi za Bežigradom, tako da bo najemnina predvidoma znašala 0,7 evra na kvadratni meter na leto. Vrtički bodo veliki od 48 do 65 kvadratnih metrov.

Kako se prijaviti? Zaradi bližine stanovanjskih blokov je tokrat pričakovati večji naval vrtičkanja željnih občanov, kot so ga zabeležili v primeru vrtičkov v parku Rakova jelša, kjer je še vedno prostih nekaj gredic, zanje pa se je možno prijaviti vsak mesec do oddaje vseh 320 vrtičkov. Bežigrajčani se občinskih vrtičkov že zelo veselijo, saj bo to tudi prvič, da bodo lahko v bližini svojih domov vrtičkali zakonito. Na tem območju niti občina Bežigrad ni nikoli oddajala gredic, tako da so ljudje doslej posegali v zemljo povsem na lastno pest. In kot nas je spomnil bralec, je minilo kar osem let, da je občina končno uresničila napovedi, ki jih je dala leta 2008, ko so v pohodu nad črne gradnje na svojih zemljiščih odstranili ogromno vrtov. Nato jih je večje število povozil še športni center Stožice. Letos so se na zelenem območju med Božičevo in Potjo spominov in tovarištva podvizali tudi na pobudo četrtne skupnosti, ki bo tamkaj živeče zagotovo obvestila, ko bodo vrtički nared. Zaradi vprašanj bralcev pa še enkrat pojasnjujemo, kako se prijaviti, ko bo razpis končno objavljen. Poseben prijavni obrazec za zakup vrtička najdete na občinski spletni strani, lahko pa ga prevzamete tudi v glavnem vložišču na Adamič-Lundrovem nabrežju in na sedežu četrtne skupnosti. Zraven je treba priložiti potrdilo iz gospodinjske evidence, ki vam ga izda upravna enota. Na finančni upravi pa je treba zaprositi še za potrdila o višini katastrskega dohodka iz osnovne kmetijske in osnove gozdarske dejavnosti – za vse člane skupnega gospodinjstva. Največje možnosti za najem imajo sicer tisti, ki živijo v Ljubljani že več kot 20 let in so oddaljeni od vrtička manj kot dva kilometra.