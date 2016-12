Dve izvedenski mnenji psihiatrične stroke nista bili dovolj, da bi sodišče lahko razsodilo o tem, ali je pred letom dni Janez Žurga umoril svojega očima Dušana Stražiščarja prišteven, zmanjšano neprišteven ali povsem neprišteven. Od te ocene je namreč očitno v celoti odvisna usoda 26-letnika, ki bi jo ob oceni neprištevnosti lahko odnesel z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja, sicer pa bo moral preživeti kazen v navadnem zaporu. Grozi mu do 30 let.

Tretje izvedensko mnenje, ki ga je napisala posebna komisija, pod njega pa sta se podpisala generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani prof. dr. Bojan Zalar in strokovna direktorica v tej isti ustanovi prof. dr. Blanka Kores Plesničar, pa je za Žurgo močno obremenilno. Ker gre za najvišjo avtoriteto na področju psihiatričnega izvedenstva, zna biti, da bo kar obveljalo. Na to kaže tudi odločitev sodnega senata pod vodstvom sodnika Gorazda Fabjančiča, ki je zavrnil predlog obrambe po še enem izvedeniškem mnenju in s tem sodni proces pripeljal h koncu.

»Skoraj čisto prišteven«

Blanka Kores Plesničar je izvedeniško mnenje pojasnjevala na zadnji obravnavi in dejala, da je bil Žurga »skoraj čisto prišteven«, da se je zavedal, kaj počne in posledic svojih dejanj, da pa jih ni mogel kontrolirati. Njegova dejanja so se impulzivno stopnjevala vse od prepira z očimom do pretepa, zabadanja z nožem in usodnega davljenja z blazino. Vsa Žurgova dejanja imajo seveda dolgo ozadje, izvirajo iz mladosti, ko se je mama, na katero je bil močno navezan, odločila za novega partnerja, s katerim ni mogel vzpostaviti normalnega stika. Psihične bolezni mu niso bile tuje, večkrat je bil hospitaliziran. Po drugi strani pa Kores-Plesničarjeva med samim pregledom ni naletela na simptome kakšne shizofrenije. Seveda ima osebnostno motnjo, shizoafektivna motnja pa se pojavlja le občasno, je javnost lahko slišala v sodni dvorani. In še, da bi bil lahko družbi nevaren, če bi še naprej odklanjal zdravljenje. Pa tudi to, da zna dobro manipulirati, da nikakor ne zmore sprejeti odgovornosti za lastne napake in da za svojo tragično usodo vedno krivi druge. Kot je bilo razbrati, je med pogovorom z izvedenko tudi Žurga sam povedal, da se mu zdi povsem prav, da bo iz zapora prišel po svojem štiridesetem letu. Se pravi čez 14 let. Si je kazen torej že določil sam?