Pred kratkim sem prebral intervju z direktorjem ZZZS o našem zdravstvenem sistemu, ki po njegovem (in tudi mojem) mnenju ni tako slab, a tega ne cenimo. Ne bom se spuščal v celotno vsebino intervjuja, so pa nekatere stvari, ki jih je navedel, naravnost frapantne, in če ne bomo tu storili korenitih sprememb, ne bo uspela nobena reforma, pa če je še tako dobra volja pri vladi, ministrstvu, ZZZS, izvajalcih zdravstvene dejavnosti in ne nazadnje bolnikih.

Najprej bi omenil problem čakalnih dob, pa ne zato, ker so (pre)dolge, ampak, ker niso realne. Govorimo in pišemo o najdaljših čakalnih dobah za posamezne storitve od operacij, drugih diagnostičnih in terapevtskih medicinskih posegov, specialističnih pregledov itd.

Prav neverjeten je podatek o tem, da je vsak teden napisanih »brezveze« kar 2400 napotnic družinskih zdravnikov zaradi napotitve k drugemu specialistu na primarno ali sekundarno raven, a bolniki ne gredo tja, kamor so napoteni. Treba se je zavedati, da je pred vsako izdano napotnico opravljen bolj ali manj natančen pregled zdravnika (na katerega je moral bolnik tudi pogosto čakati). In bolniki, ki ne pridejo tja, kamor so napoteni, tako podaljšujejo čakalne dobe, kar je še posebno problematično pri zahtevnejših medicinskih posegih, kot so denimo ortopedske operacije. Tu direktor postreže s podatkom, da v Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ne pride tudi do 30 odstotkov napotenih bolnikov, medicinsko osebje pa čaka in čakajo tudi drugi bolniki, ki bi morebiti prišli na vrsto.

Do podobnih ugotovitev sem pred približno petnajstimi leti, ko sem opravljal funkcijo strokovnega vodje Poliklinike UKC Ljubljana, prišel tudi sam.

Preden so se začele opravljati operacije srca v UKC Maribor in nekaj let kasneje v MC Medicor, je čakalni seznam za tovrstne operacije vodila Klinika za kirurgijo srca in ožilja UKCL. V soglasju s takratnim predstojnikom sem začel klicati na kontrolne preglede bolnike z repa čakalne liste, ki so čakali v čakalni listi in ki je bila res predolga. Prišel sem do neverjetnih ugotovitev. Poklical sem okrog 150 bolnikov, od katerih se jih na pregled odzvalo okrog 70 odstotkov. In kaj sem ugotovil? Nekateri so se znašli in bili operirani drugje, nekateri so se odločili, da ne bodo prišli na predvideno operacijo, nekateri so med tem zboleli za drugimi hudimi boleznimi (na primer rakom) in niso bili primerni niti sposobni za operacijo srca in na koncu so, žal, nekateri tudi umrli. Skrbnik čakalne liste pa o tem največkrat sploh ni bil obveščen. Ko sem rezultate raziskave predstavil odgovornim, se nad mojimi ugotovitvami niso kaj dosti zamislili, čeprav sem jim predlagal povsem konkretne rešitve.

Drugi problem, ki je še posebno v nebo vpijoč, pa je (ne)uporaba zdravil. Pred nekaj leti je lekarniška zbornica objavila neverjeten podatek, da v Sloveniji zavržemo letno okrog 70 ton zdravil (da, prav ste prebrali – ton!), čeprav mislim, da jih še precej več, samo to ni evidentirano. In dokler bodo zdravila večinoma zastonj (za bolnike, ne pa zavarovalnico), bo temu tako. Tudi sam imam podobne izkušnje, ko so bolnikovi svojci prinesli v bolnišnico vrečke zdravil, ker jih niso več potrebovali zaradi smrti njihovega sorodnika ali ker jim je potekel rok uporabnosti.

In sedaj bom povsem direkten in heretičen. V zakon o bolnikovih pravicah je nujno treba uvesti neke varovalke. Ob napotitvi na nekatere najdražje posege bi moral bolnik plačati neko »rezervacijo«, na primer 10 odstotkov vrednosti operacije, kar je pri vstavitvi umetnega kolka okrog 300 evrov. Seveda bi ta znesek bolnik dobil nazaj, če bi prišel na operacijo ali če bi zaradi tehtnih razlogov pravočasno odpovedal prihod na operacijo. Ne moremo kar preprosto graditi na zaupanju, da se bo bolnik vedno odzval, če pa iz izkušenj vemo, da mnogokrat ni tako.

Zavedam se, da se bo (bi) na moj predlog vsul plaz kritik češ, celo delovno dobo plačujem za zdravstvo, zdaj bi pa naj še doplačeval. Zavedati se moramo, da plačujemo za sedanje bolnike in sedanje stroške in ne za stroške, ki bodo nastali, ko bomo sami zboleli. To je pravi princip solidarnosti in vzajemnosti. Če ima kdo boljši predlog, naj ga pove, saj bomo, če bomo imeli več različnih predlogov, prej prišli do boljših rešitev.

Prim. dr. Marjan Fortuna je zdravnik in publicist.