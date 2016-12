Najneumnejši ukrep je seveda prepoved PE-vrečk, ki se zgleduje pri Francozih ali Indijcih, ki tu niso imeli srečne roke; mnogo bolje so ukrepali Irci, ki so za 15 odstotkov dvignili davek na vse vrečke. Drastično se je znižala poraba novih vrečk, ker so kupci začeli nositi svojo embalažo po nakupih. LPT ima velik pano, ki poziva k ponovni uporabi vrečk, uporabi košar, cekarjev, nahrbtnikov, vozičkov.

To je pač nenadkriljiv ekološki ukrep: preprost, učinkovit in zdrav tudi za kupce, toda za ljudi iz birokracije preenostaven, ker ne daje možnosti za dodatno zaposlitev birokratov in šikaniranje meščanov, da ne govorim o znatnem velikem dodatnem denarju.

Ad rem. Nabavil sem si nekaj biorazgradljivih vrečk po 8 centov in nekaj po 20 centov, ki so vsaj 3-krat dražje od PE. Na njih je natisnjeno tole: home ok compost Vinçotte, kar pomeni, da nam belgijska multinacionalka Vinçotte priporoča to vrečko za kompostiranje doma, kar je neumnost, saj se v naslednjih poglavjih sama ustreli v koleno: celo v vrtnih kompostiščih zaradi prenizkih temperatur (biti morajo okoli 60 stopinj) kompostiranje ne poteka ugodno.

Nazaj k Bavarcem: pri njih se je pokazalo, da so biovrečke neuporabne za humus, ker se ne kompostirajo popolnoma niti v industrijskih napravah, ker ostanejo krpice, ki so smrt za rast korenin. Zato zdaj sežigajo tako PE kot biovrečke!

Direktorici Duhovnikovi zato predlagam naslednje:

1. povečajte promocijo kar se da mnogokratne uporabe lastne embalaže, katere zametke že imate, ampak ne s kaznimi/prepovedmi, temveč na pozitiven način;

2. prispevajte k sežigu vse gorljive embalaže: CO2 je plin življenja in sploh ni tako škodljiv, kot vpijejo ekologi, ki so 20 let za razvojem novih dognanj na področju CO2;

3. kaznujte ljudi, ki ne ločujejo odpadkov;

4. skupaj se bojujeva za postavitev posebnega oddelka redarjev ekologov, ki morajo imeti in ki bodo imeli pristojnosti, znanje in metode policije.

Ta sedanja negibnost, ta nemoč (zaradi nje se že leta ne udeležujem čistilnih akcij) se mora enkrat končati.

Mmag. Marjan Cerar Novo Polje, Ljubljana