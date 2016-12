Mirno lahko s prstom pokažem na krivca, to pa je politika v navezi s kapitalom. Pri tem Slovenija ni osamljena oaza. Pisal sem že o tem, da je v Nemčiji kanclerka Angela Merkel blokirala predlog o zmanjšanju najvišje dovoljene hitrosti na avtocestah. Dovolj je bil telefonski klic enega od lastnikov BMW, da bo to škodilo dobičkom podjetja, ki izdeluje pretežno močne avtomobile.

Če pogledamo malo pri nas, mi je še vedno v spominu trud ministra Zalarja in ministrice Kresalove, da bi zmanjšala naraščanje hudih nesreč. Opozicija z Janšo na čelu je minirala nakup 30 radarjev za merjenje hitrosti na avtocestah, ko pa je Janša nastopil svoj drugi mandat, je takoj omilil kazni za prekrške. Šlo je pač za predvolilni bombonček. Ni minilo dosti časa, pa se je stanje glede števila nesreč poslabšalo.

Sam se kar dosti vozim po avtocestah, predvsem na dolenjskem kraku, in močno je opazno pomanjkanje merjenja hitrosti. Ne glede na vremenske razmere jih veliko vozi prehitro. Zadnjima dvema množičnima nesrečama na dolenjski in primorski avtocesti je botrovala absolutno prevelika hitrost v slabih vremenskih razmerah. V obeh primerih je bila gosta megla, priče pa so povedale, da je šlo za hitrosti okoli 150 kilometrov na uro. Naj ponovim, v Skandinaviji in v Kanadi je hitrost na avtocestah omejena na 100 kilometrov na uro, kar se močno pozna pri prometni varnosti teh držav.

Predlagal sem že, da bi bili vsakih 5 ali vsaj 10 kilometrov optični prikazovalniki, ki bi opozarjali voznike na spremenjene razmere, na zastoje ali na nesreče, da bi lahko pravočasno reagirali. Največja dovoljena hitrost bi se morala ob slabšanju razmer zmanjševati. Recimo, 110 kilometrov ob rahlem dežju in ob rahli megli, 90 kilometrov ob močnejšem dežju in gostejši megli in 60 kilometrov ob sneženju. To bi moralo biti tudi merjeno in kršitve sankcionirane.

Drugi glavni vzrok nesreč je alkoholizem. Dokler bo pri nas prosta prodaja alkoholnih pijač in drugih škodljivih pripravkov, se stanje ne bo spremenilo. Če bi tu dosegli premik, sem prepričan, da bi se stanje izboljšalo. Močno dvomim, da bi ob taki vladi in parlamentu to šlo skozi, saj bi telefoni prizadetih pri dobičku neprestano zvonili. Še vedno imam v spominu afere s tehničnimi pregledi in avtošolami. Vozniško dovoljenje in tehnično ustreznost je bilo mogoče kupiti.

Spoštovani gospod Petrovec, menim, da je rešitev samo ena. In to je, da pri nas področje varnosti v prometu ureja odgovorna oseba, neodvisna od politike, ki bi imela pooblastilo ukrepati samostojno, brez soglasij političnih strank v lasti kapitala. Torej, če želimo to udejanjiti, moramo marsikaj drugega spremeniti.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki