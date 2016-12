Josip Broz Tito in njegovi psi so bili vedno zgodba zase. Ena od najbolj znanih prigod, povezanih z njimi, je tista o nemškem ovčarju Luksu, za katero je javnost izvedela šele po objavi povojnega poročila, razkriva pa, kako je Luks Tita rešil pred eksplozijo bombe. Med bitko na Sutjeski, kjer se je Tito leta 1943 boril kot vodja partizanskega odpora, je, kot so dogodek opisale priče, Luks v trenutku, ko je v Titovi bližini eksplodirala bomba, skočil v zrak in prestregel del, ki bi sicer priletel Titu v glavo. Luks je takrat poginil, Tito preživel, manj sreče pa je imel leto pozneje z nemškim ovčarjem Tigrom. Med desantom na Drvar ga je Tigar nehote razkril Nemcem, tako da jim je za las ubežal, vendar je Tigra tudi po tem dogodku še vedno povsod vodil s sabo. Ni mu zameril, ker je »razumel živali«, po njem pa je celo imenoval vse druge nemške ovčarje, ki jih imel pozneje. Tudi zadnjega, ki ga je dobil od igralca Richarda Burtona. Burtona je k nakupu psa nagovorila njegova žena, igralka Elizabeth Taylor, potem ko je videla, kako je Tita razžalostila smrt njegovega tedanjega Tigra. Nemškega ovčarja z najboljšim rodovnikom so Titu pripeljali iz Velike Britanije.

S Titom tudi na državnem vrhu A Tito ni bil znan samo po druženju z nemškimi ovčarji in lovskimi psi, ki so jugoslovanskega predsednika prikazovali kot velikega vodjo, ampak tudi po veliki ljubezni do kodrov, s katerimi je javnosti kazal mehkejšo, toplejšo plat. Njegova navezanost na kodre, s katerimi je menda preživel več časa kot z ženo Jovanko, je bila iskrena. Enkrat je po svojega najljubšega kodra na primer poslal celo zasebno letalo, da bi ga razveselil, pa tudi sicer je svoje male bele pse vodil s sabo, kamor je bilo mogoče. Recimo na srečanje jugoslovanskega državnega vrha leta 1975, ko ga je med nadvse resnim govorom o zunanjepolitičnih razmerah prekinilo lajanje enega od njegovih kodrov. Posnetek je bil dolgo cenzuriran, zdaj pa si je Titovo prizadevanje, da bi utišal psa, mogoče ogledati tudi na youtubu. Da so kodri, ki so večino časa živeli na Brionih, Tita spremljali skoraj na vsakem koraku, dokazuje tudi ena od doslej redkeje videnih fotografij, na kateri Tito sedi na ladji Galeb in v naročju drži dva kodra, obkrožen pa je s 50 mornarji. Fotografija je bila objavljena v knjigi Rijeka 2020 – luka različitosti, s katero se mesto Reka predstavlja kot evropska prestolnica kulture 2020, bila pa je del zasebnega albuma kapitana Galeba Miodraga Šepića.