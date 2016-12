Ključna sestavina, zadolžena za decembrsko nabiranje kilogramov, je sladkor, ki ga najdemo v večini prazničnih sladic in tudi v alkoholnih pijačah.

V 11. stoletju je sladkor veljal za dragoceno surovino, v 19. pa je postal poceni živilo, saj se je njegova proizvodnja zaradi uvedbe mehanizacije močno pocenila. Prehrambena industrija je zato v proizvodnjo začela vključevati pretirano količino sladkorja, ne da bi se ozirala na posledice, ki jih bo to imelo.

»Sladkor ne more škoditi nobeni jedi,« se glasi nemški pregovor iz 16. stoletja. Da pa ima uničujoče posledice za človekovo zdravje, med drugimi izpostavlja ameriški pisec znanstvenih besedil Gary Taubes. Zaradi psiholoških in hormonskih vplivov ter učinkovanja na presnovo sladkor označuje celo za »novi tobak«, s čimer opozarja na uničujoče posledice uživanja sladkorja.

Vsebnost hranljivih vrednosti je nična

V grobem sladkorje ločimo na naravne (ang. naturally occuring, op. p.), ki so del sadja (fruktoza) in mleka (laktoza), ter dodane (ang. added, op. p). Slednji so hrani dodani med predelavo ali pripravo hrane. Dodani sladkorji so najbolj škodljivi zato, ker večinoma za sladkanje jedi uporabljamo beli sladkor, ki nima hranljive vrednosti, mineralov in beljakovin, saj mu je vse to med pridobivanjem odvzeto. Škodljivo vpliva na metabolizem in pripomore k nastanku (predvsem srčno-žilnih) bolezni.

Sladkor pa najdemo tudi tam, kjer ga morda ne bi pričakovali. Skriva se denimo v omakah, kečapu, solatnih prelivih in kruhu. Izjemno škodljiv je tudi sladkor v tekoči obliki, ki ga najdemo recimo v sladkih pijačah. Ta sladkor nima nobenih pozitivnih učinkov na zdravje, povzroča pa debelost, diabetes, srčno-žilne bolezni in zmanjšuje kostno gostoto. Problem je predvsem v tem, da je nastalo bolezensko stanje kasneje težko spremeniti ali izboljšati; ko enkrat dobiš sladkorno bolezen, se je ne moreš več znebiti.