Ob pregledu najbolj zanimivih zgodb bundesligaške jeseni ne moremo mimo prišleka v prvo ligo Leipziga. Klub, za katerim stoji Red Bull, je po prihodu v Bundesligo skočil na sam vrh prvenstvene lestvice, navdušuje pa s kombinacijo mladosti in v Nemčiji preizkušenih veteranov. Prvo ime kluba iz vzhodne Nemčije je le 20-letni napadalec Timo Werner, na drugem mestu lestvice je Leipzig pristal tudi po zaslugi sreče in spretnosti v končnicah napetih tekem in dobre obrambe. Jesenski del so zaključili z derbijem za vrh v Munchnu, ki pa se za Leipzig ni končal najbolje. Bavarci so unovčili izkušnje in individualno kvaliteto ter z visoko zmago (3:0) skočili na vrh Bundeslige.

Težave Bayerna rešuje izvrstni Thiago Alcantara V Nemčiji tempo prvenstva ponavadi narekuje prav Bayern. Po odhodu Pepa Guardiole in prihodu Carla Ancelottija je imela zvezdniška ekipa precej težav s prilagajanjem na drugačen sistem igre, kar se je poznalo v neprepričljivih igrah Bayerna in porazu na derbiju z Borussijo iz Dortmunda. Carlo Ancelotti je svoje varovance nato le uspel dvigniti na višji nivo in najti sistem igre na sredini igrišča, ki najboljšemu posamezniku Bavarcev v letošnji sezoni Thiagu Alcantari omogoča dovolj svobode pri organizaciji igre. Bayern po polovici sezone zaseda vrh, v spomladanskem delu pa so apetiti vodstva kluba in navijačev usmerjeni predvsem v Ligo prvakov. Dortmundska Borussija ima v Pierru-Emericku Aubameyangu najbolj vročega napadalca lige, varovance Thomasa Tuchla pa pestijo predvsem težave v obrambi. Rumeno-črni igrajo po sistemu toplo-hladno in točke izgubljajo na tekmah, ki bi jih morali z lahkoto dobiti, zato za Bayernom zaostajajo že za velikih 12 točk. Vodilni v klubu posredno že priznavajo, da vrh letos ne pride v poštev, ostaja pa jim boj za uvrstitev med prve štiri ekipe in vozovnico za ligo prvakov. Ob tem mir v klubu kali tudi Aubameyang, ki se odkrito spogleduje z odhodom v Real in jezi navijače kluba iz Porurja.

Kevin Kampl ena redkih svetlih točk bledega Bayerja Razočaral je Bayer iz Leverkusna, kjer igra Kevin Kampl. Bayer je v lanski sezoni krasila agresivna igra na robu prekrška, s katero so onemogočali organizacijo napadov tekmecev, letos pa o agresivnosti in teku ni ne duha ne sluha. Bayer posledično po polovici sezone zaseda šele deveto mesto, slovenske nogometne navdušence pa lahko veseli, da je Kevin Kampl postal osrednja figura v igri lekarnarjev. Slovenskemu vezistu razpoloženje nekoliko kvarijo poškodbe, pri naskoku na mesta, ki vodijo v Evropo, pa ga bo trener Roger Schmidt potreboval v najboljši formi. Razočarala sta Schalke z 11. mestom in Wolfsburg, ki je še dve mesti za klubom iz Gelsenkirchna. Velikana nemškega nogometa ne najdeta poti iz krize in že po polovici sezone je jasno, da za njune navijače prav veliko veselja ne bo prineslo niti spomladansko nadaljevanje Bundeslige. Podobno turobno je razpoloženje pri zadnjeuvrščenemu Darmstadu Romana Bezjaka, ki bo imel po le osmih osvojenih točkah v jesenskem delu spomladi težko nalogo, da si zagotovi obstanek med nemško elito.

Aubameyang, Modeste in Lewandowski tresejo mreže Med najbolj vidnimi posamezniki prvega dela sezone velja omeniti še napadalca Anthonya Modesta in Roberta Lewandowskega, ki sta najbližja zasledovalca vodilnemu Aubameyangu in že nekaj let veljata za najbolj zanesljiva napadalca v Bundesligi. Na drugi strani ima za seboj sezono za pozabo Bayernov Thomas Muller, ki nikakor ne najde poti do gola. Med vratnicama je še vedno zanesljiv Manuel Neuer, na sredini igrišča pa velja omeniti še Salomona Kalouja (Hertha Berlin) in mladega Juliana Weigla, ki blesti pri Borussiji Dortmund. Jesenski del Bundeslige se je zaključil pred božičnimi prazniki, v Nemčiji pa bodo s tekmami nadaljevali 20. januarja.