Glede na to, da so leto 2016 zaznamovali precej vznemirjajoči dogodki, od terorističnih napadov do presenetljivih epilogov političnih volitev (Trump, brexit), so mediji, ki spremljajo trende v dizajnu, arhitekturi in življenjskem stilu, z nestrpnostjo pričakovali Pantonejevo odločitev. Kot piše New York Times, bi bralci lahko pomislili, da je Pantone izbral zeleno, ker je barva dolarjev – priljubljena niansa Donalda Trumpa, toda to ne drži.

Optimizem in novo upanje Kot je povedala Leatrice Eiseman, izvršna direktorica Inštituta Pantone, živimo v zelo intenzivnem in stresnem svetu, zelenje pa je barva upanja in človekove povezanosti z neokrnjeno naravo. Povezujemo jo z regeneracijo, revitalizacijo, svežino in novimi začetki. Tako kot narava zgodaj spomladi začne nov življenjski ciklus z novimi poganjki, tako moramo biti tudi v življenju usmerjeni k stvarem, dogodkom in ljudem, ki nam vlivajo upanje in nas spodbujajo k rasti, je pojasnila Eisemanova za newyorški časnik. Zelena barva narave je pravo nasprotje letošnjih vodilnih barv (Pantone je izjemoma izbral dve: svetlomodro in rožnato), ki sta simbol vse glasnejšega boja za spolno enakost in fluidnost, vendar sta naleteli na precej mlačen odziv.