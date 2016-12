Francija je v Evropski uniji trenutno glavna pri nasprotovanju Moskvi in nedavno je predsednik François Hollande zaradi položaja v Ukrajini dosegel podaljšanje sankcij proti Rusiji na energetskem, obrambnem in bančnem področju še za šest mesecev. Vendar pa bi lahko Elizejska palača maja z novim stanovalcem povsem spremenila politiko do Kremlja.

Ruski predsednik Vladimir Putin namreč podpira zmagovalca volitev za predsedniškega kandidata francoske desnice in velikega favorita na predsedniških volitvah Françoisa Fillona, s katerim sta se spoprijateljila kot premierja v letih 2008–2012, ko je bil predsednik Rusije Dmitrij Medvedjev. Putinu je naklonjen tudi radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon, ki bi po anketah na predsedniških volitvah zasedel tretje ali četrto mesto. Problematično pa je predvsem rusko financiranje volilne kampanje skrajne desničarke Marine Le Pen. Potem ko naj bi že posegla v ameriške volitve, bi Rusija tako lahko vplivala tudi na francoske predsedniške volitve spomladi prihodnje leto.

Zanimivo je, da ima v ruski banki, ki financira Le Penovo, svoj denar tudi sirski tiran Bašar Al Asad . Poleg tega gre za naslednico sovjetske banke, ki je nekoč financirala Komunistično partijo Francije. Sicer pa so že pred desetimi leti sredinskemu predsedniškemu kandidatu Françoisu Bayrouju , ki je bil potem leta 2007 na volitvah tretji z devetnajstimi odstotki, v Kremlju ponujali denar. A Bayrou je ponujeno zavrnil in o tem spregovoril v javnosti.

O tem je zelo zgovorno pismo, ki ga je nedavno ameriški kongresnik Mike Turner , sicer republikanec, v imenu predstavniškega doma kongresa poslal Jamesu Clapperju , direktorju za obveščevalno dejavnost, ki kot osebni predsednikov svetovalec usklajuje delo vseh sedemnajstih ameriških tajnih služb. V pismu je zapisal: »Novembra 2014 je francoska skrajnodesničarska Nacionalna fronta (FN), ki nasprotuje EU, javno priznala, da je od ruske banke, ki je povezana s Kremljem, dobila posojilo v višini 9,8 milijona dolarjev. Do teh sredstev je FN prišla po uspehih na lokalnih in evropskih volitvah. Februarja 2016 je FN prosila Rusijo za posojilo v višini 30 milijonov dolarjev, da bi financirala volilno kampanjo Le Penove. Maja je Le Penova v nekem intervjuju dejala, da bo priznala Krim kot rusko ozemlje, če zmaga na predsedniških volitvah.« Kongresnik Turner v pismu od Clapperja zahteva, da o tej zadevi pridobi dodatne informacije.

Sporazum s svobodnjaki o vzgoji mladih v duhu domoljubja

Rusija se lahko tudi v drugih državah članicah EU opira predvsem na skrajno desne in populistične stranke, s katerimi jo družijo tako imenovano domoljubje (katerega resnica je dejstvo, da je Putin danes eden najbogatejših ljudi na svetu), konservativne vrednote, najbolj pa želja po oslabitvi in razbitju Evropske unije. Zaradi vsega tega je Putinu naklonjen madžarski premier Viktor Orban.

Kmalu pa bi Putinov človek lahko prišel na oblast tudi v Avstriji. Tam ima, sodeč po anketah, med strankami največ podpore skrajno desna in protievropska FPÖ. Njen voditelj Heinz-Christian Strache je pred nekaj dnevi skupaj z delegacijo stranke, v kateri je bil tudi nedavni poraženec avstrijskih predsedniških volitev Norbert Hofer, obiskal Moskvo in s Putinovo stranko Združena Rusija podpisal sporazum o sodelovanju »pri izmenjavi informacij« in »vzgoji mladih v duhu domoljubja«.

Strache je že leta 2008 podpiral Putina v vojni v Gruziji, leta 2012 pa so voditelji FPÖ obiskali čečenskega tirana in Putinovo marioneto Ramzana Kadirova. Strache se je zdaj tudi zahvalil Rusom, da so »osvobodili Alep izpod IS«. Podobne neresnice o ruskem boju proti IS pa širi tudi Le Penova...