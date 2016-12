Že konec pomladi, ko so se v Bolnišnici Topolšica pohvalili, da so uspešno končali nekaj let trajajočo energetsko prenovo, je bilo jasno, da so se obenem znašli tudi v slabi finančni situaciji. Reševanju te pa prejšnje vodstvo, z direktorjem Leopoldom Rezarjem na čelu, očitno ni bilo kos. Zato se je že v začetku junija Rezar poslovil, svet zavoda pa je na njegovo mesto imenoval vršilca dolžnosti direktorja Jurija Šorlija. A ta v pol leta vodenja ni mogel narediti čudežev in bolnišnica ostaja med tistimi z največjo izgubo.

Ob tem je ministrstvo za zdravje, kot so potrdili za Dnevnik, vodstvu bolnišnice zaradi slabega finančnega stanja, ki je posledica energetske sanacije, do konca marca prihodnje leto naložilo izdelavo elaborata o možnostih za reševanje težav. Kaj natanko to pomeni, nam na ministrstvu niso bili pripravljeni podrobneje pojasniti, zato smo se obrnili na vodstvo bolnišnice. Vršilec dolžnosti direktorja Jurij Šorli nam je potrdil, da je dolg, ki znaša okoli štiri milijone evrov, res posledica poslovanja iz prejšnjih let, predvsem dolgotrajne energetske sanacije in nepoplačanih obveznosti v zvezi s tem.

Kakšna naj bi bila združitev, jim ni znano »Kar zadeva elaborat, ki ga je naročilo ministrstvo naši bolnišnici, lahko povem, da smo tako mi kot tudi Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik dobili nalogo, da preučimo vse možnosti, priložnosti in tudi ovire pri morebitni združitvi obeh bolnišnic,« je za naš časnik razkril Šorli. Na vprašanje, ali to pomeni, da bo vodstvo bolnišnice eno samo, pa je dejal, da to že presega njegove pristojnosti in tudi vedenje, kako bi naj bilo to v praksi. »Menim, da bo Bolnišnica Topolšica vsekakor ostala na tej lokaciji, o tem, da bi se z bolnišnico na Golniku združili tudi fizično, pa za zdaj ni nobenega dokumenta. Sam menim, da gre bolj za združevanje po strokovni plati oziroma specialnosti, kako si združitev zamišljajo na ministrstvu, pa ne vemo ne pri nas ne na Golniku,« pravi Šorli.