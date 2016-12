Ustavno sodišče ne bo odločalo o postavitvi skulpture Ivanu Mačku - Matiji

Ustavno sodišče je zavrglo tudi pobudo Andreja Aplenca in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve za oceno ustavnosti ravnanja upravne enote Novo mesto ob odkritju kamnite slikovne gravure Ivanu Mačku - Matiji. Sodniki so soglasno menili, da za odločanje niso pristojni in pobudnika napotili na upravni spor.

Aplenc in združenje sta se za pobudo odločila, ker menita, da gre za oblastno ravnanje, ki izraža vrednote, nezdružljive z vrednotami demokratične družbe, kot so na primer pravica do osebnega dostojanstva, pravica do svobode govora in demokracija. Ivan Maček - Matija, sta opozorila, ni bil zgolj poveljnik partizanske vojske. Bil je tudi nekdanji slušatelj akademije NKVD Dzeržinski ter kasneje organizator in prvi poveljnik Oddelka za zaščito naroda (Ozna) v Sloveniji. Takoj po vojni je prav Ozna pod njegovim vodstvom izvajala aretacije in pomore neoboroženih političnih nasprotnikov. Postavitev plošče v njegovo čast – ki na tem mestu nikoli ni stala – zato po mnenju pobudnikov pomeni neke vrste poveličevanje komunističnega, totalitarnega režima, pa tudi same Ozne, kar naj bi bilo v nasprotju z vrednotami, ki jih je ob osamosvojitvi sprejela Slovenija. Po mnenju pobudnika je zato postavitev plošče v čast Ivana Mačka - Matije v nasprotju s 1. in 34. členom ustave.