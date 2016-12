Drugi tir med Divačo in Koprom naj bi bil, če bo vse po sreči, zgrajen do leta 2025. Približno 300 milijonov evrov posojila (30 odstotkov potrebnega denarja za gradnjo), ki ga bo podjetje 2TDK najelo pri Evropski investicijski banki (EIB) za financiranje gradnje drugega tira, naj bi odplačevali nadaljnjih 30 let. Toda dohodki od železnic so prenizki, da bi zgolj ti zagotavljali odplačevanje obveznosti.

Zato bo sredstva za odplačevanje posojila podjetje 2TDK, ki bo tudi upravljalec drugega tira, zagotavljalo iz več virov, med drugim takih, ki v tem trenutku še ne obstajajo, in iz drugih prometnih sistemov. Tako se denimo obeta uvedba dodatnih cestnin, ki jih bodo plačevali vozniki tovornih vozil. Ker bo v prihodnjem letu v Sloveniji uveden sistem elektronskega cestninjenja, bodo tudi te dodatne cestnine tovornjakarjev obračunane elektronsko.

Dodatne cestnine naj bi bile uvedene na najprometnejših avtocestnih odsekih, na katerih, še ni jasno. Sicer pa so že nekaj let najbolj obremenjeni ljubljanska obvoznica, primorska avtocesta in odsek čez Trojane na štajerski avtocesti. Ministrstvo za infrastrukturo je pri evropski komisiji že začelo postopek usklajevanja nacionalne zakonodaje z evropsko, ta naj bi bila pripravljena do februarja prihodnje leto. Tovornjakarji bodo dodatno začeli plačevati leta 2018 ali 2019. Prav tako naj bi se obetala uvedba tako imenovane tunelnine oziroma predornine, torej plačila vožnje skozi predore, kot je denimo že praksa v predoru Karavanke. Za katere predore bodo vozniki plačevali to dajatev in ali jo bodo plačevali zgolj vozniki tovornih vozil ali vsi, prav tako še ni jasno.

Logistom bodo zaračunavali plačilo za razpoložljivost Zgolj dodatna cestnina in predornina pa ne bosta dovolj. V podjetju 2TDK so izračunali, da bi morali zagotoviti od 40 do 45 milijonov evrov prihodkov na leto, s katerimi bi lahko redno odplačevali obveznosti. Okoli štiri milijone evrov bo podjetje pridobilo od Slovenskih železnic, natančneje od uporabnine za železniško infrastrukturo, ki jo plačuje podjetje. Nova obremenitev se obeta tudi za Luko Koper in druga logistična podjetja, ki bodo s pridom uporabljala drugi tir. Ta bodo morala plačevati plačilo za razpoložljivost določenega prometnega odseka, v tem primeru drugega tira. Koliko in katera podjetja ga bodo plačevala, prav tako še ni natančno jasno. Če omenjeni viri ne bodo zadostovali – in vsaj v prvih letih obratovanja zagotovo ne bodo –, bo treba preostanek sredstev zagotoviti tudi iz integralnega proračuna; ta prispevek pa se bo s predvideno rastjo prometa na novem tiru predvidoma zniževal.