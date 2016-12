Potem ko smo v Dnevniku opozorili na bralčevo večdnevno čakanje na pomembna zdravila, so vpleteni le pospešili reševanje zapleta. Zdravilo imuran, ki so ga bolniki s kroničnimi črevesnimi vnetnimi boleznimi in revmatološkimi obolenji zaman iskali v lekarnah, bi lahko bilo znova na voljo sredi prihodnjega tedna. A za zdaj le za nujne primere. Nadomestno zdravilo azafalk z enako učinkovino in v enaki jakosti 50 miligramov, pri katerem so zaloge prav tako skopnele, naj bi bilo znova na voljo januarja.

Pri javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so imetnika dovoljenja za promet v obeh primerih pozvali, naj čim hitreje poskrbita, da bodo zdravila na voljo.

Trenutno kaže, da bi lahko bil prihodnji teden na voljo imuran v tuji ovojnini (za zdaj za nujne primere), do konca drugega tedna januarja pa 50-miligramski azafalk v tuji ovojnini s slovensko nalepko. Na zalogi je še vedno dovolj azafalka v jakosti 75 miligramov in 100 miligramov, s katerima naj bi vsaj pri delu bolnikov premostili pomanjkanje obeh zdravil v jakosti 50 miligramov. Bolnikom, ki te imunosupresive (izdelke, ki zavirajo imunski sistem) prejemajo, pri agenciji za zdravila svetujejo, naj čim prej stopijo v stik s svojim zdravnikom. Ta bo preveril, ali jim lahko predpiše azafalk v jakostih, ki so še vedno na razpolago.

Težave napovedali že pred mesecem in pol

Zakaj reševanje zapleta, ki je bolnike spravil v hude stiske in nekatere celo ob zdravila, traja tako dolgo, ni jasno. Pri Aspen Pharmi so včeraj potrdili, da so na motnje pri dobavi zdravila imuran v Slovenijo agencijo za zdravila opozorili že 8. novembra. Vzrok za te motnje je zamuda pri spremembah na ovojnini zdravil, je dodala predstavnica Aspen Pharme v Ljubljani Tina Benedik Schmautz. Zatrdila je, da se skušajo z agencijo za zdravila dogovoriti za čimprejšnje rešitve, s katerimi bi bolniki znova dobili dostop do imurana. Na naše vprašanje, zakaj težav ne rešujejo hitreje, včeraj v Aspen Pharmi niso odgovorili.

V bolnišnicah in lekarnah so v minulih dneh omenjali tudi možnost, da bi se bolniki v skrajni sili po imuran odpravili čez mejo in zatem uveljavljali povračilo pri zdravstveni blagajni. A kot smo že poročali, so tudi iz lekarn v sosednjih državah nekateri že odšli praznih rok. Po neuradnih informacijah imajo s pomanjkanjem imurana težave tudi drugod po Evropi. Na agenciji za zdravila uradnih podatkov o razpoložljivosti tega zdravila v drugih državah nimajo, so pa tudi sami izvedeli, da ga primanjkuje vsaj še na Hrvaškem in na Madžarskem.

Trenutno dogajanje pri imunosupresivih je pokazalo še na skrb vzbujajoče pomanjkanje komunikacije znotraj zdravstva. Vsaj del njihovih zdravnikov je za pomanjkanje imurana in azafalka izvedel z zamudo, so nam pripovedovali bolniki, zaznali pa so tudi zmedo v nekaterih lekarnah. Pri agenciji za zdravila so medtem poudarjali, da so po zakonodaji za preskrbo trga odgovorni proizvajalci zdravil, imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, veletrgovci z zdravili in lekarne. Odgovornosti za to, da so bolniki ostajali brez napotkov in v skrajnem primeru še brez zdravil, ni za zdaj sprejel nihče.