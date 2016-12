Državi pri reševanju Polzele dolgo ni zmanjkalo dobre volje. Toda sredstva družbe so sčasoma kopnela, več poskusov sanacije pa je spodletelo, dokler se v Slovenskem državnem holdingu (SDH) pred dnevi niso odločili, da družbe ne bodo več reševali. Po vložitvi predloga za stečaj je celjsko okrožno sodišče za stečajnega upravitelja včeraj imenovalo Zlatka Vilija Hohnjeca.

V zadnjih letih Polzeli marsikaj ni šlo, od leta 2005 naprej pa posluje z izgubo, z izjemo leta 2007. Marsikdo je imel v Polzeli svoj vrtiček, številne posle pa preiskujejo kriminalisti. Kot so nam na policiji pojasnili pred dobrim letom, so številni posli pod njihovim drobnogledom zaradi suma gospodarske kriminalitete.

Na zahtevo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je morala Dvorjakova marca 2015 posloviti. Po njenem odhodu iz Polzele so prišli na dan podatki o nakazovanju več deset tisoč evrov različnim zunanjim partnerjem za vprašljive storitve, med prejemniki pa je bilo tudi podjetje v ameriški davčni oazi Delaware. Kot je lani zatrdila Dvorjakova, so bile vse storitve poslovno potrebne in koristne ter opravljene v skladu s profesionalnimi standardi.

Črni oblaki dva meseca po prisilki

Namesto Dvorjakove je na čelo družbe stopil Branko Krašovec, pred tem odgovoren za trženje. Ta se je sicer skupaj s hrvaško družbo Multi-Multi nekaj mesecev pozneje zanimal za nakup Polzele. V času, ko je bila Dvorjakova zamenjana, je terjatve do Polzele od Družbe za upravljanje v znamenitem paketu skupaj s terjatvami do ACH, Adrie Mobil in Elana prevzela Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAMLI). Že dva meseca po potrjeni prisilni poravnavi, aprila 2015, so se nad Polzelo spet začeli zgrinjati črni oblaki. Poleg tega, da je Finančni upravi RS (Furs) dolgovala prispevke za pretekla dva meseca, je obveznosti do dobaviteljev načrtovala poravnavati z zamudo.

Branko Kraševec je Polzelo vodil le nekaj mesecev. Junija 2015 ga je nasledil Matjaž Trtnik, slednjega pa mesec dni pozneje takratni predsednik nadzornega sveta Polzele Peter Kunstič. V začetku septembra 2015 pa je vodenje Polzele prevzel Marko Klemenčič. To je pomenilo, da je v dobrega pol leta postal že peti šef Polzele; če upoštevamo še Dvorjakovo in zadnjo šefinjo Metko Hrovat, ki je v začetku oktobra nadomestila Klemenčiča, se je v Polzeli v letu in pol zvrstilo kar sedem voditeljev.

Klemenčičev prihod je veliko obetal. V preteklosti je bil član uprave Raiffeisen Bank, pred prihodom v Polzelo pa je saniral družbo TKI Pinus, pozneje prodano Američanom. Slovenski državni holding (SDH) mu je uspelo prepričati, da ima Polzela perspektivo in da jo je smiselno reševati. Prav zato je SDH od preostalih upnikov začel odkupovati terjatve, skupaj v višini dobrih štirih milijonov evrov. Koliko so za njih plačali na SDH, niso razkrili. Maja letos je država Polzeli odobrila poroštvo za najem posojila v višini 800.000 evrov z dvoletnim odlogom odplačila glavnice, konec lanskega leta pa je družba na podlagi pravil »de minimis« prejela 190.000 evrov subvencij.