Odvetnik se prelevi v modnega kreatorja. In nam kar malo zmagoslavno pove, da na njenem dresu ne bo nobenega sponzorja. Kot da nas pred ekrani briga, kakšni našitki bodo na Tinini zadnji vožnji. Ali da bom zaradi naših športnikov, ki so z reklamnimi našitki bolj podobni božični smrečici, kupovali prav tiste paštete, mleko ali čokolade. Skratka, nas bolj skrbi, kako bo publika sprejela Tinin spust po pohorski strmini. Ji bodo v ušesih še vedno odzvanjali nespravljivi toni Massija ali Terpina ali pa bo vse skupaj resetirala in se poklonila kraljici belih strmin zadnjih let. Če se zgodi slednje, bo Slovenija naredila enega prvih zrelostnih izpitov. Izpit, ki bo z jedilnika črtal zamere, zavist in delitve.

Odvetnik tokrat sicer ni govoril o tožbah proti tistim, zaradi katerih trpi Tinin ugled, ampak je obtožil, no, bolje rečeno, potarnal nad svetovno smučarsko zvezo, ki ne vidi, da je bila Tina v svoji odsotnosti poškodovana. Res so slepi in trdi tile funkcionarji. Ali pa malo jezni na Slovence, ki kot po tekočem traku zmagujejo v smučarskem krosu, smukih in skokih. Bojda ni fino, da sedemnajstletni Domen Prevc tako dominira. Po besedah alfe in omege svetovnih smučarskih skokov mladec ni dovolj karizmatičen. Ja, tudi to ste prav slišali. Naš Domen ni karizmatičen. Ni zanimiv za sponzorje. Je preveč miren, premalo evforičen in premalo nor. Pred kamerami se ne spakuje in ne meče na glavo po snegu.

Se pa Domen meče na glavo v vsakem skoku. Za nas pred ekrani samurajsko, on pa natančno ve, kaj dela. Namreč, skoki so stvar tisočink. Občutka za tisto pravo tisočinko odriva. Gre za filing. Ga imaš ali pa nimaš. Občutek izgubiš v trenutku, nazaj ga lahko dobivaš tedne, mesece, leta. In v tem je zgoščena vsa težava superšampiona Petra Prevca. Resda nam v kamere ves čas govori, brez panike, samo čas je potreben, moram biti potrpežljiv in padci so sestavni del skokov, ampak obrazna govorica nam sporoča natančno to: kdaj za vraga se bo vrnil pravi občutek. Zakaj sem ga izgubil? Kako se to lahko zgodi meni, ki sem bil do sedaj sinonim za psihološko stabilnost? Ja, v tem je čar vsega: istočasno gre in ne gre za psihologijo. Občutki so nekaj več. Ne samo glava.

O občutkih nam govori tudi Ilka Štuhec. Sicer bolj govori, da je treba uživati v teh trenutkih, ampak zadaj je jasno sporočilo. Zdaj sem dobila pravi občutek za hitrost, zavoj, sneg. Nič analitičnega in nič racionalnega. Nič o tlaki treningov. Nič o poplačanih težavah. Nič o strahu. Treba je uživati v trenutku. Nikoli ne veš, kako hitro vse skupaj mine.

Ob koncu leta nam bodo na televizijah veliko govorili o občutkih. Na vprašanja, od kakšnega leta se poslavljamo, nam ne bo nihče prodajal analitičnih traktatov, ampak bodo vsi govorili o občutkih. Zagotovo bo tudi naš predsednik Borut Pahor nagradil svojo znamenito izjavo: bolje se je šaliti kot žaliti. Recimo, da bo v duhu predvolilne kampanje izjavil v stilu: če imate občutek, da vam je bolje, kot vam je bilo pred mojo izvolitvijo, se ne motite. Občutki nikoli ne varajo.

Prav to slednje je treba vzeti zares. Občutki ne varajo. Bolj ali manj vsa politika počiva na smodniku občutkov. Volimo po občutkih. Ker nam gre nekdo na živce, ker nas nekaj moti kar tako, ker ne čutimo nobene empatije in nam ne vliva nobenega zaupanja. Zato vedno volimo proti. Ne zaradi Murgel. Ne zaradi komunajzerjev. Ne zaradi tranzicijskih kameleonov. Proti volimo enostavno zato, ker se ob njih slabo počutimo. Pika. Mnogi v tej deželi še niso dojeli tega preprostega aksioma. Če hočeš zmagati v politiki, morajo volilci ob tebi imeti dober občutek. Da jih ne boš izdal. Da se ne boš pokvaril. Da te oblast ne bo povampirila.

Ko smo pred leti dobili slogan za državo in izkoristili samo ime Slovenija, ki ima edina na svetu ljubezen – love – v besedni identifikaciji, smo vse zastavili prav v to smer. I feel love ne govori o ljubezni, ampak o občutkih. Kaj v njej občuti vsak posameznik. Vsak, ki jo obišče. Če je bilo letošnje leto predvsem namenjeno občutkom turistov, bo prihajajoče leto govorilo o občutkih migrantov. Jim bomo odprli ali zaprli vrata? Jih bomo sprejeli ali nagnali? In tu se bodo merili občutki celotne družbe. Politikom ne bo lahko. Zato naj se za praznike kar dobro najejo špeha. Tako pozicija kot opozicija. Z odvetniki vred...