»Alah je velik,« je po navedbah italijanskih varnostnih organov pred smrtjo vzkliknil Anis Amri, ko se je v strelski obračun z dva dni najbolj iskanim evropskim teroristom zapletla italijanska policija. Patrulja v predmestju Milana ni vedela, s kom ima opraviti, še posebej zato, ker so nemški mediji poročali, da se je berlinski napadalec potuhnil nekje v Nemčiji. Med rutinskim pregledom dokumentov pa se je pred njo znašel osumljenec, ki se očitno ni imel namena predati, ampak je bil na begu po grozljivem dejanju, ko je z ukradenim tovornjakom zapeljal med božične stojnice v Berlinu. Iz nahrbtnika je izvlekel pištolo, za katero še ni znano, ali jo je uporabil tudi v Berlinu, ko naj bi ubil poljskega šoferja. V Milanu je ranil policista, ki pa po poročanju tamkajšnjih medijev ni v smrtni nevarnosti.

Preiskovalcem še vedno ni jasno, kako je Amriju uspelo iz Berlina pobegniti vse do Italije. Oblasti obeh držav so bile previdne tudi pri objavi novice o njegovi smrti, saj so hotele biti prepričane, da gre za iskano osebo. Steklo je obširno preverjanje, tako da so po nočnem spopadu novico o smrti iskanega terorista objavili z nekajurnim odlogom. Šele takrat se je oglasil italijanski notranji minister Marco Minniti in objavil, da je bila oseba, ubita v Milanu, »po vseh preverjanjih, ki jih opravite v takih primerih, brez sence dvoma Anis Amri, osumljenec za teroristični napad v Berlinu«. Novico o tem je nemški kanclerki Angeli Merkel osebno sporočil novi italijanski premier Paolo Gentiloni. Domači javnosti pa je zagotovil, da so pripravljeni na vsakršne teroristične grožnje.

Preiskava šele na začetku Hitro končan lov na berlinskega terorističnega napadalca še zdaleč ne pomeni konca preiskave o tem, kako je lahko do napada sploh prišlo. Peter Frank na čelu nemškega tožilstva je včeraj napovedal, da se bo preiskava zdaj osredotočila na to, ali je imel Amri sostorilce in podporno mrežo, ali je bil poljski voznik tovornjaka ubit s pištolo, ki jo je Amri uporabil v Milanu, in kako mu je uspelo pobegniti iz Nemčije v Italijo, pri čemer naj bi po dosedanjih ugotovitvah potoval tudi prek Francije, kjer najstrožji varnostni ukrepi veljajo že od pariških terorističnih napadov. Božični napad v Berlinu utegne poleg varnostnih posledic sprožiti še druge. Merklova je v telefonskem pogovoru s tunizijskim predsednikom Bejijem Saidem Essebsijem zahtevala hitrejšo in učinkovitejšo deportacijo njihovih državljanov, ki so po arabski pomladi pribežali v Evropo, znane pa so tudi pobude, da se s strani Evropske unije za varne razglasijo še druge severnoafriške države. Kanclerka je od notranjega ministra Thomasa de Maiziera in njegovega kolega s pravosodnega ministrstva Heika Maasa zahtevala, da skupaj z varnostnimi organi analizirata vse vidike berlinskega terorističnega napada. Na podlagi njunih ugotovitev pa se bodo odločali o spremembah veljavne zakonodaje.