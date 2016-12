Najnovejša od maloštevilnih reči, ki naj bi bila skupna monarhinji in njenim podanikom zadnje mesece, je to, da se niti kraljici niti podanikom ne sanja, za kakšen brexit se je odločila (če se sploh je) premierka Theresa May. Pa je kraljica, vsaj na papirju, šefinja države. Ko je leta 1952 zasedla prestol, je imela komaj 25 let, prvi premier, s katerim je imela opraviti, je bil takrat 78-letni legendarni Winston Churchill, ki je bil do nje zelo očetovski. Premierji so prihajali in odhajali, kraljica pa je ostajala. Churchill je bil prvi od njenih enajstih premierjev in dveh premierk, ki so se zvrstili med njeno rekordno, več kot 64-letno vladavino. Zadnja dva, David Cameron in Theresa May, še nista bila niti rojena, ko je bila že kraljica.

Še nikoli se ni govorilo, da bi kakšen premier kraljico razočaral. Mayevi pa naj bi to uspelo, ker ji septembra letos, med dvodnevnim obiskom v Balmoralu na škotskem posestvu, kjer monarhinja preživlja večji del poletja, ni hotela zaupati brexitskih načrtov. Celo kraljica naj bi se morala, ko jo je vprašala, kako se namerava pogajati o britanskem odhodu iz EU, zadovoljiti s prazno frazo »brexit pomeni brexit«, ki jo ponavlja že skoraj pol leta. Poučeni pravijo, da se zato njuni osebni odnosi niso začeli kdo ve kako dobro. Da Mayeva niti kraljici ni zaupala vsebine brexita, o katerem se namerava pogajati, je zelo nenavadno. O kraljici res pravijo, da obožuje politična opravljanja, vendar je še bolj znana po stoodstotni diskretnosti. Nič od tega, kar je v minulih 64 letih slišala med rednimi tedenskimi obiski premierjev, ni nikoli prišlo v javnost.

Buckinghamska palača ni hotela komentirati brexitskega pogovora z Mayevo, ki naj bi razočaral kraljico. »Po stari tradiciji nikoli ne razkrivamo razprav kraljice z ministrskimi predsedniki,« je bilo vse, kar je dajal njen predstavnik.

Kljub politični diskretnosti kraljica že vse življenje obožuje, kot trdi njena biografinja Sally Beddell Smith, domače in tuje politične govorice in obrekovanja. In je imela rada premierje, ki so ji med rednimi tedenskimi avdiencami prinašali vroča politična opravljanja. Premierja Harold Macmillan (1957–1963) in Harold Wilson (1964–1970 in 1974–1976) naj bi bila pri tem zelo uspešna. Za »svojega« prvega premierja Churchilla (1951–1955) je dejala, da je bil njen najljubši premier, ker je bil vedno zabaven. Alec Douglas - Home (1963–1964) je bil njen osebni prijatelj že iz otroštva in sta se dobro razumela. Premierja Edwarda Heatha (1970–1974) naj bi imela za dolgočasnega. Z Margaret Thatcher (1979–1990), vrstnico in prvo premierko v zgodovini, se nista razumeli. Kraljici naj bi šla Thacherjeva na živce, ker ji je rada predavala. O Tonyju Blairu (1997–2007) naj bi mislila, da se petelini in da se ne meni za tradicije, ki jih sama obožuje. Davida Camerona (2010–2016), ki je kraljičin daljni sorodnik (menda bratranec v petem kolenu), je spoznala, ko je imel osem let in je nastopal v šolski igrici z njenim najmlajšim sinom, prince Edwardom. Upodabljal je staro žabo. Za njen okus je bil Cameron kot premier preveč gosposki. Theresa May (od julija 2016) pa se bo morala še zelo potruditi, da bo omilila kraljičino razočaranje.