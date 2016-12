Prašiči so preživeli – vsaj za nekaj časa

V četrtek zgodaj zjutraj, bilo je še sredi noči, sta se na avtocesti zaletela 21-letnik z oplom in 48-letnik z golfom. Kriv je bil mlajši. Starejši voznik je imel na golfu pripeto prikolico. V njej je bilo osem prašičev. Policisti so poročali takole: »V nesreči nobeden od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb, prav tako niso bili poškodovani prašiči.« Sklenemo torej lahko, da so prašiči tisto noč s srede na četrtek preživeli. Ali lahko sklenemo tudi, da so preživeli jutro? Danes bodo na mizi pečenka, pršut, klobase, salame, špeh, vratovina… Mmmmm.

Božična večerja bo

Drugačno pot do lepih kosov mesa pa so si izbrali nepridipravi v Celju. Tudi tam bi se radi mastili s prej naštetimi dobrotami. Pa so zavili v trgovino. No, ne sredi belega dne in ne z denarnicami. Pač pa ponoči in z vlomilskim orodjem v rokah. Trgovci pogrešajo več kosov svežega mesa, večje količine suhomesnatih izdelkov in nekaj pijače.

Lačni so bili tudi v Trsteniku na Dolenjskem. Tam so domači, ko so preverjali, kaj bodo deli na mizo za praznik, ugotovili, da jim je nekdo vlomil v hladilno skrinjo. Kaj jim je odnesel, policisti ne poročajo, utegne pa se zgoditi, da bo odtajano nekje danes zvečer krasilo mizo. Ne vemo, ali gre za iste tatiče ali pa za drugo lačno skupino, ki si je zaželela bolj poceni božične večerje, ampak o tatvini v zamrzovalno skrinjo poročajo tudi z Dolge Rake. Poleg zamrznjenih izdelkov so nepridipravi iz starejše hiše odnesli še nekaj denarja. Da bo za pijačo, verjetno.

Ne pij, ko kradeš

Zlato pravilo v prometu je, da ne vozi, ko piješ. Žal moramo tudi v tej rubriki večkrat poročati o »nasekanih« voznikih in voznicah, ki potem na cesti počno vse mogoče vragolije. Tudi danes boste v nadaljevanju prebrali eno tako. Ampak tale je bolj posebna. Policisti so v Škofji Loki ponoči obravnavali domačina, ki je pod vplivom alkohola na avtobusni postaji moškemu ukradel na tla odloženi nahrbtnik. Potem je seveda želel zbežati, a je bil pri tem sila neuspešen. Opotekal se je sem in tja, se drl in se sploh nedostojno vedel. Seveda so bili blizu možje v modrem, ki so ga prijeli in odpeljali na pridržanje. Kaj točno je počel tam, policisti ne poročajo, smo pa lahko prebrali, da je tudi tam nadaljeval kršitve javnega reda in miru. Nauk zgodbe je jasen: ne pij, ko kradeš.

Zapeljal na stopnice župnišča, 2.

Saj se spominjate Blejca, ki se ga je pošteno napil, vijugal po cestah in na koncu končal na stopnicah tamkajšnjega župnišča. Očitno je bil tako žalosten in osramočen, da je žalost uspešno utopil v pijači in – ja kajpada – sedel za volan. Na njegovo žalost in na srečo vseh drugih v prometu, so ga policisti ujeli. Zdaj bo hodil k maši le še peš. Policisti so mu avto namreč zasegli. So pa tile blejski policisti očitno pravi kaveljci. Prejšnji konec tedna so poleg opisanega vernika iz prometa izločili še dva pijana voznika, še enega voznika pa so obravnavali zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih mamil. Nekaj mamil so mu tudi zasegli, pri njem pa našli še prepovedano hladno orožje bokser in mu ga prav tako odvzeli. Potem se se morali ukvarjati še z mladeničem z nedovoljeno pirotehniko in enim možakarjem, ki je na neki objekt risal grafit. Nauk te zgodbe? Na Bledu po predpisih in predvsem po pameti!

Kočija in avtomobil sta pravakombinacija za nesrečo

O blejskih fijakarjih na tem mestu še nismo pisali in upamo, da nam tudi ne bo treba. Vsaj ne o kakšni taki nesreči, kot se je pripetila na Dunaju. Padal je sneg in trčila sta avto in konjska vprega. Kočijaža je vrglo s sedeža, poletel je čez avto in se huje poškodoval. En konj se je s kopiti zagozdil pod avto, a se mu je uspelo rešiti. Drugi konj je vse skupaj (ne)mirno gledal. Iz bližnje restavracije so prihiteli kuharji s korenjem v rokah in natakarji s kozarci vode in začeli miriti konja. Vem, zdaj že mislite, da smo si vse skupaj izmislili, ampak je bilo res tako. So poročali avstrijski mediji in njim pa res moramo verjeti, kajne. Zgodbica se ni najbolj srečno končala. En konj je bil res nepoškodovan, drugega pa so morali veterinarji uspavati.

Pripravil: Primož Knez