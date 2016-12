Ti dnevi so zaradi naštetega idealni za … stavko, ker je nezadovoljstvo zaposlenih zaradi bližnjih praznikov deležno veliko večje pozornosti kot bi ga bilo sicer. Ta teden so začeli stavko zaposleni v Kraljevi pošti, zaradi katere je bilo zaprtih petdeset pošt po Britaniji, v drugih pa je zmanjšano število uslužbencev ustvarilo neskončne vrste. Vozniki železniškega prevoznika Southern Rail, ki z juga Londona pripeljejo na delo v središče Londona vsak dan okoli 330.000 potnikov, nadaljujejo stavko, ki je trajala večji del prejšnjega tedna in zagrenila življenje mnogim. Za dobro mero je stavko pred božičem napovedalo 1500 letaliških uslužbencev, ki skrbijo za prijavo potnikov in njihovo prtljago na osemnajstih letališčih, in del kabinskega osebja British airways, največjega otoškega letalskega prevoznika. Več stavk je bilo odpovedanih, med njimi stavka voznikov kataloške družbe Argos, ki so v teh dneh, ko Britanci kupujejo milijone božičnih daril prek spleta, ključnega pomena za vesel božič. Zahtevali so povišico in jo dobili.

Zima nezadovoljstva

Ta stavkovni val je Britance toliko bolj presenetil, ker so se tako številnih sočasnih stavk, ki jih ni bilo že od sredine osemdesetih let, ko je bila velika stavka rudarjev, odvadili. Lani so na Otoku zabeležili drugo najnižje število zaradi stavk izgubljenih ur: vsega 170.000. Prej, posebno v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, jih je bilo tako veliko, da so jih razglašali za angleško bolezen. V zimi na prelomu leta 1978/1979 je stavkalo tako veliko zaposlenih - od smetarjev, ki niso pobirali smeti in so zato London in druga mesta spominjali na smetnjake, do pogrebcev, ki niso pokopavali umrlih - da se je govorilo o zimi nezadovoljstva. Ta stavkovna zima je sprožila padec laburistične vlade in izvolitev konservativke Margaret Thatcher, ki je v naslednjih letih, posebno med grdim neusmiljenim obračunom s stavkajočimi rudarji, drastično zakonsko omejila moč sindikatov.

Tedanjo zimo nezadovoljstva in letošnji božič nezadovoljstva je težko primerjati že zato, ker so bile takrat britanske železnice, British airways in kraljeva pošta v državni lasti. Primerjave so vseeno možne. Plače številnih delavcev nazadujejo, čeprav dobički delodajalcev spet rastejo. Številni dobijo samo nekaj funtov več na teden kot so jih pred globalno finančno krizo leta 2008, inflacija se vrača, pokojnine se slabšajo, varnost delovnih mest se zmanjšuje. Pred vrati je brexit, ki ogroža mnoga delovna mesta.