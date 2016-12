Na Kaninu nestrpno čakajo na sneg, saj nimajo umetnega zasneževanja. Na vrhu, na višini dobrih 2200 metrov ga je le 30 centimetrov. Tako so uspeli pripraviti le progo Sedlo nad restavracijo Prestreljenik, povezava z italijanskim delom smučišča pa za zdaj ni mogoča. Temu primerna je tudi cena dnevne vozovnice – 17 evrov za odrasle, ki bo veljala do prvih obilnejših padavin.

Ministrstvo za gospodarski razvoj je za obnovo Kanina zagotovilo 5,9 milijona evrov, od tega je bilo 3,8 milijona evropskih sredstev iz sklada za regionalni razvoj. To pa ni bilo dovolj za vsa dela, ki so jih opravili na smučarskih napravah. Vlada naj bi zagotovila še poldrugi milijon evrov, del pa bo morala dodati tudi bovška občina. Celotna obnova naj bi po nekaterih podatkih stala okoli 8 milijonov evrov. Vsi so si tudi edini, da bodo za nadaljnji razvoj potrebna nova vlaganja.

Svečanega ponovnega zagona kaninskih naprav sta se udeležila tudi predsednik države Borut Pahor, ki je dejal, da brez Kanina ni posoškega niti slovenskega turizma in da je prevzet nad lepotami smučišča, ki pomenijo izzive za prihodnje, in minister Zdravko Počivalšek, ki ima po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža največ zaslug, da Kanin ponovno obratuje. Župan Mlekuž je tudi priznal, da je bil na začetku obnove kar malo v dvomih.

Stavijo na poletno sezono

V okviru sanacije so na Kaninu prenovili štirisedežnico Sedlo in trosedežnico Skripi, krožno kabinsko žičnico, kupili teptalca, uredili restavracijo Prestreljenik in postavili vlečnico Podi. Dvosedežnica Graben bo prišla na vrsto prihodnje leto. Vse je tudi pripravljeno na povezavo s Sello Neveo, kjer čakajo le še na sneg. Prav tako je na Kaninu poskrbljeno za najmlajše, uredili so sankališče in pripravili okoli 200 metrov dolg krog za ljubitelje tekov.

V letošnji zimski sezoni naj bi na smučišče prepeljali okoli 15.000 smučarjev, v celem letu pa računajo vsaj na 50.000 obiskovalcev. Na Kaninu stavijo predvsem na poletno sezono, za katero nova ekipa že pripravlja načrte. Še posebej za pohodnike in ljubitelje gorskega kolesarjenja.