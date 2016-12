V Cerknem so včeraj opoldne uradno odprli terme, umeščene pod okrilje Hotela Cerkno. Okrog 30 stopinj Celzija toplo termalno vodo zanje črpajo iz 2000 metrov globoke vrtine v neposredni bližini hotelskega kompleksa. Po velikosti se resda ne morejo kosati s termami, kakor jih poznamo drugje po Sloveniji, vendar so za Hotel Cerkno in tamkajšnji turizem pomemben člen v širitvi turistične ponudbe na vse dni v letu.

Nekdanji cerkljanski bazen, v katerem so se plavanja učile številne generacije otrok vse od 80. let prejšnjega stoletja dalje, je postajal za sodobne goste vse manj zanimiv. S prenovo, ureditvijo otroškega bazena, masažnih klopi in ležalnikov, džakuzija in ohranitvijo treh plavalnih prog bo veliko bolj pisan na kožo sodobnemu turistu. Poleg tega so v hotelu obnovili in posodobili masažni salon, fitnes studio, kompleks savn, teraso s pogledom na Porezen in uredili bar ter solno sobo. Naložba jih je stala pol milijona evrov.

V hotelu se nadejajo, da bodo terme obrnile poslovno pot navzgor in razbile njihovo sedanjo sezonsko naravnanost na zimo in poletje ter veliko odvisnost od vremena. Glede na to, da so cerkljanske terme zdaj najbližje italijanski meji, si v hotelu obetajo tudi več obiska italijanskih gostov. Po prvih marketinških akcijah na trgu Furlanije - Julijske krajine je odziv dober. Število rezervacij tamkajšnjih gostov narašča, pojasnjuje tržnik Darjan Koder.

V prihodnjem letu naj bi sledila še obnova nekaterih hotelskih sob, nekaj načrtov pa imajo tudi že z obnovo smučišča na Črnem vrhu.

Cerkno leži ob znameniti idrijski prelomnici, skozi katero naj bi po meritvah sodeč prodirale močne zdravilne energije. Vrtine s termalno vodo v cerkljanskem hotelu ne izkoriščajo le za polnjenje bazenov, z njo se hotel tudi ogreva. V hotelu so izračunali, da s tem prihranijo vsaj dve tretjini stroškov, kot bi jih imeli pri ogrevanju na nafto. Potencial nekoliko bolj plitve geotermalne energije bližje površju Cerkljanske pa so v preteklih tednih raziskovali tudi geologi Geološkega zavoda Slovenije. V okviru evropskega projekta Greta bodo razvili predloge, kako bi se lahko Cerkno v prihodnje še pogosteje pozimi ogrevalo in poleti hladilo s pomočjo geotermalne energije in tako postalo bolj energetsko neodvisno.