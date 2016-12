V Elanu raste število zaposlenih

Po več letih negotovosti Elan spet trdno sedi v sedlu. Iz družbe so včeraj sporočili, da prodaja raste v vseh treh divizijah, zimski, navtični in vetrni, prav tako v hčerinski družbi Elan Inventa, ki med drugim proizvaja športno opremo, tribune, pregradne stene in otroška igrišča. V prihodnjem letu v Elanu načrtujejo povišanje prodaje za od 10 do 15 odstotkov.