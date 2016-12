Velika Britanija je prva država, kjer je dovoljena kombinacija umetne oploditve in genske modifikacije, s katero želijo znanstveniki preprečiti prenos smrtno nevarnih gensko povzročenih bolezni z matere na otroka.

Zgornji dom britanskega parlamenta je namreč že februarja lani z veliko večino odobril za nekatere sporni postopek spočetja otrok z uporabo DNK treh ljudi, zdaj pa je zeleno luč postopku, v javnosti znanemu predvsem pod imenom otrok treh staršev, dala tudi britanska komisija, ki nadzoruje postopke oploditve. Kot poroča britanski časopis The Guardian, lahko zdaj britanske bolnišnice kljub številnim pomislekom nasprotnikov postopka začnejo pridobivati dovoljenja, ki jih potrebujejo za začetek izvajanja nove tehnike oploditve. Prvi otroci, spočeti z genskim materialom treh staršev, bi se po napovedih strokovnjakov lahko na Otoku rodili še pred koncem prihodnjega leta.

DNK darovalke ne vpliva na videz otroka

Kot poroča britanski časopis, so zdravniki v Newcastlu že napovedali, da bodo poskušali pridobiti licenco, s katero bodo lahko ženskam z mitohondrijsko boleznijo, zaradi katere imajo lahko potem njihovi potomci smrtno nevarne okvare ali bolezni, ponudili poskusno zdravljenje, imenovano terapija nadomeščanja mitohondrijev (mitochondrial replacement therapy – MRT). Ob splošni licenci bodo morali zdravniki za vsako zdravljenje ženske, ki se bo odločila za tovrstno oploditev, pridobiti še posebno dovoljenje. Prve terapije bi lahko začeli že spomladi. »Ta odločitev je veliko zmagoslavje za znanost in – najpomembneje – veliko zmagoslavje za vse družine, ki jim bomo lahko pomagali,« je odločitev komisije za The Guardian komentirala profesorica reproduktivne biologije v newcastelskem centru za plodnost Mary Herbert.

Postopek nadomeščanja okvarjenih mitohondrijev poteka tako, da ženska, ki ima katero od mitohondrijskih bolezni in si želi otroke, priskrbi svoj genski material, ki ga v laboratoriju izločijo iz celice. Druga ženska, ki nima mitohondrijskih bolezni, prispeva jajčece brez jedra. Edini genski material v celici darovalke je tako v mitohondrijih. Jedro iz jajčeca matere nato vstavijo v jajčece darovalke in to oplodijo s spermo očeta, oplojeno celico pa vstavijo v maternico matere kot pri običajni umetni oploditvi. Otrok ima tako 0,1 odstotka DNK darovalke in vso gensko kodo, denimo barvo las in oči, staršev.